Más de 3 mil productores de Nayarit recuperan acceso a créditos
Programa federal 'Volver a Crecer' beneficia a 795 mujeres productoras en la región.
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Un total de 3 mil 763 productores de Nayarit podrán resolver o reducir sus adeudos y recuperar el acceso a créditos mediante una estrategia federal.
El programa contempla la liberación de garantías y la actualización de la situación crediticia de los productores ante el Buró de Crédito, con el objetivo de que puedan volver a solicitar financiamientos.
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Las constancias de liberación de adeudo fueron entregadas este jueves en Santiago Ixcuintla, como parte de la estrategia "Volver a Crecer", que actualmente beneficia a 795 mujeres productoras.
La estrategia, impulsada por el gobierno federal, busca atender los problemas financieros de pequeños productores y facilitar su regreso a los esquemas de crédito, señaló el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena).
El mandatario explicó que el programa contempla la condonación de deudas para algunos productores y la reducción de adeudos para otros, además de establecer un trato directo entre las instituciones y los beneficiarios.
"Lo que el día de hoy se está llevando a cabo, que es la condonación para algunos productores, la disminución de la deuda de otros más, y el hecho de tener un trato directo entre instituciones y productores, rompe con el ciclo perverso que tenía México de tener intermediarios o coyotes", aseveró.
Al acto también acudió la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Columba Jazmín López Gutiérrez, quien destacó el trabajo de las instituciones federales para atender las necesidades financieras del sector agropecuario.
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