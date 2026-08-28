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Más de 3 mil productores de Nayarit recuperan acceso a créditos

Programa federal 'Volver a Crecer' beneficia a 795 mujeres productoras en la región.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 02:17 p.m.
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Más de 3 mil productores de Nayarit recuperan acceso a créditos
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       Un total de 3 mil 763 productores de Nayarit podrán resolver o reducir sus adeudos y recuperar el acceso a créditos mediante una estrategia federal.


      El programa contempla la liberación de garantías y la actualización de la situación crediticia de los productores ante el Buró de Crédito, con el objetivo de que puedan volver a solicitar financiamientos.

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      Las constancias de liberación de adeudo fueron entregadas este jueves en Santiago Ixcuintla, como parte de la estrategia "Volver a Crecer", que actualmente beneficia a 795 mujeres productoras.
      La estrategia, impulsada por el gobierno federal, busca atender los problemas financieros de pequeños productores y facilitar su regreso a los esquemas de crédito, señaló el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena).
      El mandatario explicó que el programa contempla la condonación de deudas para algunos productores y la reducción de adeudos para otros, además de establecer un trato directo entre las instituciones y los beneficiarios.
      "Lo que el día de hoy se está llevando a cabo, que es la condonación para algunos productores, la disminución de la deuda de otros más, y el hecho de tener un trato directo entre instituciones y productores, rompe con el ciclo perverso que tenía México de tener intermediarios o coyotes", aseveró.
      Al acto también acudió la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Columba Jazmín López Gutiérrez, quien destacó el trabajo de las instituciones federales para atender las necesidades financieras del sector agropecuario.

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