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Sheinbaum alerta por intensificación de huracán categoría 1

El fenómeno traerá fuertes lluvias en Guerrero, Michoacán y Jalisco durante las próximas 72 horas.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 06:05 p.m.
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Sheinbaum alerta por intensificación de huracán categoría 1
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Claudia Sheinbaum informó que Protección Civil alertó sobre la intensificación de la depresión tropical Diecisiete-E a huracán categoría 1.

      Sheinbaum alerta huracán categoría 1

      Detalló que el fenómeno climático traerá fuertes lluvias en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco en las próximas 72 horas.

      Protección Civil y Servicio Meteorológico mantienen vigilancia

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      Pidió a la población que se mantuviera atenta a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

      Finalizó asegurando que informaran de manera oportuna.

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