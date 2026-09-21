Sheinbaum alerta por intensificación de huracán categoría 1

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Claudia Sheinbaum informó que Protección Civil alertó sobre la intensificación de la depresión tropical Diecisiete-E a huracán categoría 1.

Sheinbaum alerta huracán categoría 1

Detalló que el fenómeno climático traerá fuertes lluvias en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco en las próximas 72 horas.

Protección Civil y Servicio Meteorológico mantienen vigilancia

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Pidió a la población que se mantuviera atenta a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Finalizó asegurando que informaran de manera oportuna.