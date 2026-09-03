Remanentes de Edouard sobre Texas causan daños

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Livingston, Texas.- Las autoridades de Texas rescataron el miércoles a decenas de personas que quedaron varadas dentro de sus automóviles, de casas rodeadas por el agua y de un asilo de ancianos, mientras los remanentes de la tormenta tropical Edouard permanecían sobre partes rurales del estado, donde dejó casi 60 centímetros de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las fuertes lluvias de la tormenta —que se debilitó a depresión tropical después de tocar tierra el martes— representen una amenaza para la parte oriental del estado.

En tanto, un episodio de actividad tropical persiste en el océano Pacífico, donde dos huracanes y una tormenta tropical cada vez más intensa se desplazan sobre aguas abiertas.

En el condado de Hardin, uno de los más afectados de Texas, ubicado a 137 kilómetros (85 millas) al noreste de Houston, funcionarios señalaron que las inundaciones, la caída de árboles y líneas eléctricas, la presencia de escombros y los cortes en el servicio eléctrico siguen creando condiciones peligrosas.

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Partes del condado registraron entre 45 y 51 centímetros de lluvia en los últimos dos días.