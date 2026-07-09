Rescatan cuerpo de niño entre escombros

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Buenos Aires, Arg.- Lucas Gámez, un niño de nueve años que era buscado desde hace dos semanas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, fue hallado sin vida este miércoles entre los escombros de un edificio del estado de La Guaira, según confirmó la Cancillería argentina.

La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela subió este miércoles a 3,811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16,740, según el balance oficial.

Gámez, hijo de padres venezolanos pero nacido en Argentina, fue hallado por un grupo de rescatistas brasileños que trabajaban en la zona donde se derrumbó el edificio en el que se encontraba al momento de los terremotos.

Cuando ocurrieron los sismos, el niño estaba con sus tíos, con los que había pasado el día en la playa de La Guaira.

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Desde aquel día, Gámez fue buscado intensamente por rescatistas de distintos países, incluidos varios equipos argentinos que viajaron a Venezuela para colaborar con las tareas de búsqueda.

El pasado lunes, familiares del niño se acercaron a la zona donde se encuentran los escombros entre los que fue hallado para celebrar su noveno cumpleaños y transmitirle fuerzas, confiando en que aún estaba con vida.

Según la prensa local, la familia de Gámez se había radicado en Argentina en 2013 y regresó a Venezuela a comienzos de este año por motivos personales.

Además de enviar brigadistas, médicos y ayuda humanitaria, el Gobierno de Argentina desplegó días después de los sismos una misión consular humanitaria en Venezuela, donde no cuenta con representación diplomática, para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados.