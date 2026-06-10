Rescatan en Brasil a 108 migrantes cubanos

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SAO PAULO.- Más de 100 migrantes cubanos que intentaron ingresar a Brasil por su frontera con Guyana fueron rescatados de traficantes de personas, informó la policía brasileña.

La policía indicó el martes que los 108 migrantes estaban bajo custodia en el estado de Roraima mientras las autoridades regularizan su estatus migratorio antes de remitirlos a trabajadores de servicios sociales.

La policía también señaló que arrestó a cinco personas acusadas de tráfico de migrantes. Los traficantes cobraban tarifas abusivas mientras prometían un cruce seguro hacia Brasil, según la policía.

"En realidad, la ruta impuesta por ellos ignora cualquier estándar de dignidad humana o seguridad vial. Los extranjeros son sometidos a viajes agotadores en vehículos que no reciben el mantenimiento adecuado", comentó la policía.

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La operación, fue el mayor rescate humanitario registrado en el estado. Las autoridades dicen que, desde junio de 2024, han rescatado a 297 migrantes cubanos que intentaban ingresar ilegalmente a Brasil a través de Roraima.

A medida que la economía de Cuba se derrumba un número creciente de sus ciudadanos está migrando a Brasil.