Nuevo sismo sacude Venezuela: rescates continúan en zonas afectadas

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Un nuevo sismo de una serie de réplicas de los devastadores terremotos de la semana pasada sacudió Venezuela el lunes e hizo temblar edificios mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

El nuevo sismo se produjo a unos 30 kilómetros de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, a las 7.01 hora local (11.01 GMT) con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

México enviará más ayuda

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La presidenta Claudia Sheinbaum dice que las autoridades venezolanas hicieron una nueva solicitud a México para el envío de plantas potabilizadoras de agua y energía eléctrica y alimentos no perecederos, que serán enviados por vía aérea y marítima. "En la medida que podamos vamos a enviar todo lo que se requiera", añadió.

Sheinbaum expresó en su conferencia matutina que México está disputo a apoyar a Venezuela cuando se inicie la fase de reconstrucción de las áreas devastadas por los terremotos con normas de construcción y sistemas de alerta sísmico que no existen actualmente en el país sudamericano.

Actividades se reanudan lentamente en Caracas

En Caracas los comercios abren sus puertas más tarde de lo habitual y el transporte colectivo se mantiene activo, aunque con pocos pasajeros.

"Voy tarde al trabajo, pero a pesar del susto no nos podemos quedar en casa, hay que producir", dijo Johny González, un empleado de un automercado de 22 años, momentos antes de abordar un autobús.

"Nos toca tener mucha fortaleza mental para salir a trabajar, en mi caso ayuda que todos estamos sanos (en la familia) y tenemos un techo que nos abrigue", agregó.

Sismos tuvieron impacto geológico en Trinidad y Tobago

En la vecina Trinidad y Tobago, geólogos confirman que los dos terremotos elevaron la costa suroeste de Trinidad hasta seis metros.

El geólogo Xavier Moonan, quien visitó Galfa Point durante el fin de semana, indicó que la línea costera también se desplazó hacia el sur aproximadamente 30 metros.

Se encontraron peces, cangrejos y rayas muertos en la playa de Trinidad tras los dos terremotos de la semana pasada.

Moonan explicó que, cuando se produce un gran terremoto en la región, la transferencia de energía tiende a reflejarse en la falla a lo largo de la costa sur de Trinidad.

Nuevo temblor en Venezuela mientras continúan los rescates

Un nuevo sismo sacude la región centro costera de Venezuela, el más reciente de una serie de réplicas luego de los dos terremotos del 24 de junio.

"Aquí estamos otra vez en la calle, no sé cuándo vamos a tener un momento de verdadera tranquilidad", dijo a The Associated Press Concepción Hernández, un ama de casa de 51 años, que evacuó junto a su esposo un edificio en la barriada Los Palos Grandes de Caracas.

"Somos bendecidos, nuestro edificio resistió otra vez, salimos sin problema. La mayoría de los vecinos ya regresó a su casa", agregó Hernández.

De momento no ha habido reportes de daños o víctimas.

EEUU amplía ayuda a Venezuela

El Departamento de Estado estadounidense informa que "en respuesta a las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha incrementado su compromiso financiero para esta respuesta vital a más de 300 millones de dólares".

Los fondos están destinados a organizaciones asociadas, financiación bilateral y al fondo común para los países de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

China promete 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria

China anuncia que proporcionará 100 millones de yuanes (14,7 millones de dólares) en ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Esta ayuda se suma a una cantidad no especificada de asistencia en efectivo enviada previamente a Venezuela, declara Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Ocho ciudadanos chinos han fallecido a causa de los terremotos, según informaron medios de comunicación chinos.