Empresarios perfilan a Marcelo de los Santos para la Alcaldía capitalina

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Ante la cercanía del proceso electoral de 2027, el Consejo Empresarial Potosino llamó a los partidos políticos a privilegiar la capacidad, la experiencia, la honestidad y la vocación de servicio en la selección de sus candidaturas, por encima de intereses de grupo o cuotas partidistas.

En un posicionamiento firmado por su presidente, Héctor D´Argence Villegas, el organismo empresarial señaló que San Luis Potosí requiere una nueva forma de hacer política, en la que se deje atrás la postulación recurrente de los mismos perfiles.

El Consejo recordó que en 2027 los potosinos elegirán la gubernatura, la integración del Congreso del Estado y las 59 presidencias municipales, por lo que consideró necesario que los partidos políticos valoren perfiles con capacidad para construir acuerdos e impulsar soluciones de largo plazo.

En el caso de la capital potosina, el organismo destacó que se trata del municipio donde se genera cerca del 70 por ciento de la actividad económica del estado, por lo que enfrenta retos importantes en seguridad pública, abastecimiento y gestión eficiente del agua, movilidad urbana e infraestructura vial.

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En ese contexto, el Consejo Empresarial Potosino manifestó su interés por las recientes declaraciones del contador público Marcelo de los Santos Anaya, quien ha expresado públicamente su disposición para participar en el proceso interno del Partido Acción Nacional como aspirante a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí.

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El organismo consideró que De los Santos Anaya reúne características que la ciudadanía ha demandado, al describirlo como un empresario con visión de desarrollo, capacidad de diálogo, interés por contribuir al crecimiento de la ciudad y sin una trayectoria de militancia partidista tradicional.

"Su participación representa la oportunidad de incorporar perfiles ciudadanos que refresquen la vida pública y fortalezcan la confianza de la sociedad en las instituciones y en la política", señaló el Consejo Empresarial Potosino.

El organismo pidió que los partidos políticos, particularmente el PAN en este caso, escuchen a la ciudadanía y valoren de manera objetiva a quienes cuentan con experiencia, liderazgo y credibilidad para encabezar proyectos de gobierno.