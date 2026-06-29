Ataques de Pakistán en Afganistán dejan 36 civiles muertos

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Las operaciones terrestres y los ataques de las fuerzas paquistaníes mataron al menos a 36 civiles en Afganistán durante la noche e hirieron a más de 160, informaron autoridades afganas el lunes, al tiempo que las tensiones entre los vecinos se intensifican aún más. Un funcionario afgano advirtió que habrá represalias.

Pakistán indicó que las operaciones se llevaron a cabo en respuesta a ataques de milicianos en distintos puntos de Pakistán. Las fuerzas de seguridad paquistaníes realizaron una operación terrestre a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán a última hora del domingo, seguida de bombardeos contra escondites y refugios de milicianos, en los que murieron 29 combatientes, afirmó el ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar.

Afganistán condenó los ataques en las provincias de Paktia, Paktika y Kunar, que tachó de "cobarde acto de agresión" y "acto de brutalidad". Hayatula Mohajer Farahi, viceministro de publicaciones del Ministerio de Información y Cultura, sostuvo que Afganistán responderá "a su debido tiempo".

Hamdula Fitrat, portavoz adjunto del gobierno talibán de Afganistán, señaló que las fuerzas paquistaníes atacaron una vivienda en el distrito de Chamkani, en la provincia de Paktia, y mataron a un anciano y a un niño, y otros miembros de la familia resultaron heridos. Cuando los residentes se reunieron para rescatar a la gente, la zona fue atacada de nuevo, lo que causó la muerte de 28 aldeanos y dejó 158 heridos, agregó.

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Seis personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron en una aldea del distrito de Giyan, en la provincia de Paktika, cuando otra vivienda fue alcanzada, precisó. Otro bombardeo sobre una casa civil en la provincia de Kunar no causó víctimas pero mató unas 30 cabezas de ganado.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán confirmó de forma independiente que al menos 28 civiles murieron y otros 49 resultaron heridos en los ataques, incluidas mujeres y niños. Añadió que las cifras eran preliminares y podrían aumentar.

Funcionarios paquistaníes reportaron una calma tensa a lo largo de la frontera el lunes, y que las fuerzas de seguridad permanecían en máxima alerta.

Afganistán y Pakistán convocan a embajadores

El lunes, Afganistán y Pakistán convocaron a los principales diplomáticos del otro para protestar por los ataques.

Zia Ahmad Takal, portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán, acusó a Islamabad de culpar repetidamente a Afganistán de incidentes de seguridad dentro de Pakistán sin "pruebas creíbles".

El comportamiento de Pakistán "perjudica gravemente el ambiente de confianza entre los dos países, las buenas relaciones de vecindad y la seguridad y estabilidad de la región", dijo Takal.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán convocó al principal diplomático de Afganistán en Islamabad para protestar por la implicación de nacionales afganos en ataques recientes, incluido uno en Karachi durante el fin de semana.

Los ataques contra la policía y las fuerzas de seguridad de Pakistán han aumentado en los últimos años. Las autoridades han responsabilizado al Talibán paquistaní —conocido como Tehrik-e-Talibán-Pakistán, o TTP— y a grupos aliados de la mayor parte de la violencia. El Talibán paquistaní es distinto, pero aliado, del Talibán afgano que recuperó el control de Afganistán en 2021.

Tarar, el ministro paquistaní de Información, compartió tres videos en X que, dijo, mostraban proyectiles impactando en extensos campamentos y refugios de Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al-Khwarij en las provincias afganas de Paktia, Paktika y Kunar. Tarar añadió que los bombardeos nocturnos mataron a "terroristas" y destruyeron depósitos de armas y municiones.

Pakistán utiliza la expresión "Khawarij" para referirse al Talibán paquistaní respaldado por India y a otros milicianos. Jamaat-ul-Ahrar es una facción escindida del Talibán paquistaní.

Tarar apuntó que la implacable campaña antiterrorista de Pakistán "continuará a plena marcha para erradicar del país la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero".

India, sin embargo, negó enérgicamente cualquier implicación, y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Randhir Jaiswal, calificó las declaraciones de "acusaciones infundadas". Pakistán debería "mirar hacia adentro y tomar medidas creíbles contra la infraestructura terrorista en su territorio", afirmó.

Pakistán lanza operación tras asalto en Karachi

La operación paquistaní se produjo después de un ataque de milicianos contra la sede regional de una fuerza paramilitar de exploradores en Karachi, que mató a tres soldados. Las fuerzas de seguridad abatieron a tres agresores y detuvieron a otro, a quien el ejército identificó como un ciudadano afgano que estaba herido.

Jamaat-ul-Ahrar, una facción escindida del Talibán paquistaní, se atribuyó el ataque en Karachi.

Las autoridades en Pakistán afirmaron que un sospechoso afgano fue capturado tras el ataque, diciendo que "el suelo afgano y los nacionales afganos siguen siendo utilizados para orquestar ataques terroristas dentro de Pakistán". Posteriormente, la policía difundió la declaración del detenido afgano herido, quien dijo que el ataque en Karachi fue planeado por Jamaat-ul-Ahrar, aunque no estaba claro si la confesión se hizo bajo coacción.

Los ataques transfronterizos del domingo y la operación terrestre ocurrieron menos de tres semanas después de que el ejército de Pakistán lanzara ataques aéreos contra lo que describió como escondites de milicianos en Afganistán. Pusieron fin a cerca de un mes de relativa calma tras lo que Islamabad había descrito como una "guerra abierta" entre los países vecinos, pese a los esfuerzos internacionales por negociar una paz duradera.

La escalada se produce tras meses de acciones militares. Cientos de personas han muerto en enfrentamientos transfronterizos desde febrero, cuando Afganistán lanzó ataques de represalia luego que Pakistán realizara bombardeos dentro del territorio afgano.

Varias rondas de conversaciones no han logrado asegurar un alto el fuego duradero. China también recibió a ambas partes en abril y, posteriormente, Beijing anunció que Pakistán y Afganistán habían acordado no intensificar su conflicto y explorar una solución.