Corte Suprema confirma fallo contra Trump por abuso sexual a escritora

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WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema rechazó el lunes el intento del presidente Donald Trump de anular el veredicto de un jurado que le ordena pagar 5 millones de dólares tras determinar que abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990 y que posteriormente la difamó.

El máximo tribunal declinó abordar el caso en una breve orden sin explicación, como es habitual. No se registraron disensos. Los abogados de Trump han dicho que el presidente también planea apelar otro veredicto de 83,3 millones de dólares otorgado a Carroll por un jurado diferente tras un segundo juicio por difamación.

La decisión llega al tiempo que el tribunal está emitiendo fallos en los casos más importantes del periodo, incluida una resolución que amplía su poder para despedir dentro de la burocracia federal con la excepción de la Reserva Federal.

Trump calificó la decisión de no abordar el caso Carroll como "sorprendente" en una publicación en redes sociales, y dijo que seguirá luchando contra las demandas por difamación.

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"Este caso es realmente contra los Estados Unidos y todo lo que representa", escribió.

Los abogados de Trump habían sostenido que las acusaciones que llevaron a la orden de compensar a la denunciante con 5 millones de dólares se basaron en decisiones "altamente inflamatorias", incluidas las que permitieron el testimonio de otras dos mujeres que acusaron a Trump de abuso sexual hace décadas. Trump ha negado las acusaciones de las tres mujeres.

Los abogados de Trump argumentaron que el juez infringió las normas federales de prueba en el caso. Lo presentaron como una distracción de las obligaciones de Trump como presidente, aunque el veredicto se emitió antes de su regreso a la Casa Blanca.

"Este maltrato a un presidente no debe permitirse", escribió el abogado Justin D. Smith en documentos judiciales. Trump, republicano, desde entonces ha nominado a Smith para ser juez de una corte de apelaciones. Sus abogados calificaron el caso como "guerra legal liberal" en una declaración el lunes.

Los abogados de Carroll habían instado a los jueces a no aceptar el caso. Argumentaron que el testimonio de las mujeres era pertinente porque las acusaciones eran similares y que las decisiones del juez Lewis Kaplan estaban en línea con las de otros tribunales en todo el país.

"Esta cuestión no merece revisión", escribió la abogada Roberta Kaplan, quien no tiene parentesco con el juez.

La decisión del lunes confirma que el veredicto del jurado se mantendrá, dijo en una declaración el lunes.

"Sus múltiples esfuerzos por apelar ese veredicto han fracasado todos y el fallo de hoy pone fin a su búsqueda de evitar rendir cuentas por sus actos", indicó.

Carroll, columnista de consejos y exconductora de un programa de entrevistas en televisión, declaró en un juicio de 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en un ataque violento en el probador de Bergdorf Goodman, un minorista de lujo al otro lado de la calle de la Torre Trump en Manhattan. El jurado también determinó que Trump era responsable de difamar a Carroll cuando negó su acusación en 2022.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Carroll.

Trump ha logrado evitar otras cuantiosas resoluciones judiciales, incluida una sanción civil por fraude en Nueva York de más de 500 millones de dólares que fue anulada por una corte de apelaciones de Nueva York. La Corte Suprema también le concedió una amplia inmunidad frente a procesos penales en 2024, aunque más tarde rechazó por un margen estrecho su intento de detener la sentencia en su caso de pagos para silenciar en Nueva York.