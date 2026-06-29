Video | Autorizada, toma para recarga de patrulla: SSPC

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, rechazó que la patrulla eléctrica de la Policía Municipal estuviera conectada de manera irregular al alumbrado público, luego de que en redes sociales circularan imágenes del vehículo presuntamente utilizando un "diablito" a un costado de la Casona del barrio de Tequis.

El funcionario afirmó que la conexión observada corresponde a una toma autorizada del propio Ayuntamiento y acusó que existe desinformación en torno al caso.

Explicó que dicha instalación fue solicitada a la Dirección de Servicios Municipales y se habilitó durante los trabajos de recuperación de la Casona de Carranza.

Villa Gutiérrez recordó que el inmueble fue intervenido el año pasado por la administración municipal, y que durante las labores de rehabilitación fue necesario contar con suministro eléctrico para operar maquinaria y equipo utilizado en las obras.

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#SLP | Autorizada, la toma para recarga de patrulla: en avenida Venustiano Carranza, explicó el titular de la SSPC.

La nota: ??https://t.co/nL9ctG0qYP pic.twitter.com/KMnGUSqaaj — Pulso Online (@pulso_mx) June 29, 2026

Añadió que actualmente la corporación mantiene vigilancia permanente en la zona para evitar que el inmueble vuelva a convertirse en un punto de reunión que represente riesgos para la población, por lo que la toma eléctrica continúa siendo utilizada dentro de las actividades de resguardo del sitio.

El secretario subrayó que la conexión no corresponde a una instalación clandestina ni implica un aprovechamiento indebido de energía de la Comisión Federal de Electricidad, sino que se trata de una toma municipal previamente autorizada.

No obstante, indicó que se busca formalizar aún más el esquema de suministro para evitar interpretaciones erróneas sobre un supuesto robo de energía.