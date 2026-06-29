Navarro defiende actuación de la Guardia Civil en San Lorenzo

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El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, defendió la actuación de los elementos de la Guardia Civil Municipal (GCM), luego de que manifestantes los acusaran de ejercer represión policial durante el bloqueo realizado el pasado viernes sobre la avenida San Lorenzo por parte de habitantes de la colonia San José y sectores aledaños, quienes exigían una solución al desabasto de agua que afecta a la zona, y acusó que en torno a esta problemática han intervenido personas con intereses políticos.

Explicó que el Interapas informó que el servicio de agua potable sería restablecido en cuestión de horas, situación que, aseguró, fue comunicada a los inconformes.

Sin embargo, señaló que posteriormente surgieron confrontaciones entre los manifestantes y asistentes al evento de charrería en el lienzo "Hermoso Cariño" que se desarrollaría en la tarde-noche, así como con empleados del recinto, lo que derivó en la intervención de la corporación municipal.

Asimismo, rechazó que existiera algún interés particular por parte del ayuntamiento para garantizar la realización del evento al tratarse de una actividad privada efectuada en un espacio particular.

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"La permanencia obedeció a otros tintes políticos y la operatividad de la Guardia Civil hay que reconocerla. Ya se estaba generando una confrontación entre los asistentes que llegaban a un evento particular, que nada tiene que ver con el municipio de Soledad ni con el Gobierno del Estado. Ya había violencia entre asistentes y empleados del lugar, por lo que fue necesaria la intervención de la Guardia para evitar que el conflicto escalara", declaró.

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Navarro Muñiz afirmó que, pese a que el abastecimiento de agua no es una competencia directa del municipio, el Ayuntamiento ha brindado apoyo a las colonias afectadas mediante el envío de pipas, atención a planteles educativos y la ejecución de obras hidráulicas. No obstante, insistió en que el tema ha sido politizado.

Respecto a los señalamientos de vecinos que afirman que el apoyo mediante pipas se entrega únicamente a simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, el alcalde negó dichas acusaciones y aseguró que la distribución del agua se realiza de manera equitativa, sin distinción de filiación política o creencias religiosas.