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Restauración del pórtico norte de la Casa Blanca avanza para visita de Xi Jinping

La remodelación incluye reparaciones en mampostería y yeso, además de un helipuerto terminado en el Jardín Sur.

Por AP

Septiembre 08, 2026 05:42 p.m.
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Restauración del pórtico norte de la Casa Blanca avanza para visita de Xi Jinping
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      WASHINGTON (AP) — Los trabajos de restauración en el Pórtico Norte de la Casa Blanca parecen estar cerca de concluir antes de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping, quien llegará a Estados Unidos a finales de septiembre.

      Restauración del pórtico norte de la Casa Blanca

      El martes se retiraban andamios después de que los trabajadores, durante el fin de semana del Día del Trabajo, quitaran una lona que había ocultado las obras. Las columnas frontales de la residencia ejecutiva habían estado cubiertas desde julio. Los trabajos, ordenados por el presidente Donald Trump, comenzaron en junio.

      El pórtico se terminó por primera vez en 1830, durante la presidencia de Andrew Jackson. Funcionarios del gobierno habían dicho previamente que la mampostería de piedra y el yeso de la estructura estaban siendo renovados debido a daños rutinarios por el paso del tiempo y la exposición al clima.

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      Trump ha dicho que él mismo notó la "deplorable condición" antes de insistir en las reparaciones. Los trabajos forman parte de la amplia remodelación de la Casa Blanca y de otras propiedades federales en la capital del país, y la mayoría de sus medidas más ambiciosas han provocado demandas y críticas de conservacionistas del patrimonio histórico.

      Proyectos y controversias en la Casa Blanca

      El mandatario manifestó la semana pasada que los trabajadores terminaron la construcción de un helipuerto en el Jardín Sur.

      Su proyecto emblemático, un salón de baile en la Casa Blanca y un búnker subterráneo, continúa mientras se desarrollan las disputas legales. Se presentaron múltiples demandas después de que Trump demoliera el Ala Este sin dar los pasos regulatorios habituales para obras de gran envergadura en edificios federales históricos en Washington. El enorme proyecto añadirá más superficie que la que comprende la huella actual de la Casa Blanca.

      Eso significa que Trump debe ofrecer la cena de Estado de Xi, programada para el 24 de septiembre, en los espacios existentes y en una zona de construcción, una circunstancia que le brindará al presidente una nueva oportunidad para elogiar su proyecto del salón de baile.

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