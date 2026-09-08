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Mundo

Netanyahu recibió advertencia directa de Emiratos sobre ataque de Hamás

Mohammed bin Zayed advirtió a Netanyahu sobre plan de ataque de Hamás que causó más de mil muertos.

Por AP

Septiembre 08, 2026 05:32 p.m.
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Netanyahu recibió advertencia directa de Emiratos sobre ataque de Hamás
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Resumen

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      JERUSALÉN (AP) — El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió una advertencia directa del presidente de Emiratos Árabes Unidos de que Hamás planeaba una gran ofensiva apenas unos días antes de que el grupo armado atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, según un reportaje de un periódico israelí.

      Advertencia de Mohammed bin Zayed a Netanyahu sobre ofensiva Hamás

      El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, habló con Netanyahu 10 días antes del ataque y le dijo que Yahya Sinwar, entonces líder de Hamás en Gaza, estaba planificando una operación, informó el diario Haaretz.

      Bin Zayed dijo que eso produciría un derramamiento de sangre y podría desestabilizar la región y socavar los Acuerdos de Abraham, los pactos de normalización entre Israel y varias naciones árabes y de mayoría musulmana, según el diario.

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      Pero Netanyahu "reaccionó con relativa calma", de acuerdo con Haaretz, que indicó que el primer ministro le aseguró a bin Zayed que Israel estaba preparado para cualquier escenario y que un posible ataque tenía más probabilidades de provenir de Cisjordania.

      Reacciones y consecuencias tras el ataque de Hamás

      Combatientes de Hamás mataron a unas 1,200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes en el ataque del 7 de octubre. Cientos de israelíes, en su mayoría soldados, han muerto en los combates continuos derivados de las guerras en Gaza, Líbano e Irán.

      Haaretz informó que la oficina de Netanyahu calificó el reportaje de "mentira absoluta" y señaló que Netanyahu no habló con el presidente de Emiratos Árabes Unidos "durante el periodo en cuestión y no recibió ninguna advertencia de su parte".

      Netanyahu ha rechazado los llamados a una investigación oficial del gobierno sobre los hechos que rodearon el ataque del 7 de octubre. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.

      Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos tampoco ha respondido a solicitudes de comentarios.

      Israel celebrará elecciones nacionales el próximo mes, y las acciones de Netanyahu en torno al ataque del 7 de octubre son un tema clave en la campaña.

      Gadi Eisenkot, un exgeneral de alto rango que es visto como el principal rival de Netanyahu en las elecciones, acusó al primer ministro de ignorar decenas de advertencias antes del ataque.

      "No es apto", escribió Eisenkot en redes sociales.

      Otro rival de Netanyahu, Naftali Bennett, declaró: "Netanyahu carga con una responsabilidad personal y directa por el fracaso que llevó a la muerte de miles de israelíes bajo su mandato".

      La ofensiva de Israel en Gaza ha provocado la muerte de más de 73.650 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

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