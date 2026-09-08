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Morena propone elegir titulares de FGR y ASF por voto popular

La propuesta se basa en la reforma judicial de 2025 que estableció elección popular para jueces y magistrados.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 05:37 p.m.
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Morena propone elegir titulares de FGR y ASF por voto popular
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      El diputado de Morena Carlos Ignacio Mier Bañuelos propuso dos reformas constitucionales con la intención de establecer que los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sean elegidos a través de elección popular.

      "La legitimidad democrática no sustituye la capacidad técnica, la experiencia profesional ni la autonomía constitucional; las complementa", indica una de estas iniciativas.

      Actualmente, el titular de la Fiscalía General de la República es designado por el Senado de la República, a partir de una terna que propone la Presidencia de la República.

      Y al titular de la Auditoría Superior de la Federación lo elige la Cámara de Diputados mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes (mayoría calificada), a partir de una convocatoria.

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      Propuesta de reforma para elección popular de titulares

      En sus propuestas, el legislador morenista refiere la reforma al Poder Judicial, que determinó que los jueces, magistrados y jueces fueran electos por voto popular, en 2025.

      "Si el modelo vigente reconoce que determinadas funciones esenciales del Estado pueden encontrar una fuente adicional de legitimidad en la voluntad popular, no existe impedimento para analizar si ese mismo principio puede aplicarse a quienes encabezan la Fiscalía General de la República y las fiscalías de las entidades federativas", detalla el documento.

      Contexto y antecedentes de la designación actual

      La iniciativa busca que la elección popular complemente la autonomía y experiencia profesional de los titulares, reforzando la legitimidad democrática en cargos clave del Estado.

      Actualmente, la designación del titular de la FGR depende del Senado, mientras que la ASF es elegida por la Cámara de Diputados con mayoría calificada, procesos que la propuesta busca modificar para incluir la participación ciudadana directa.

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