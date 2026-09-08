logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ninel Conde explica video polémico sobre Aylín Mujica

Ninel Conde reafirma respeto por Aylín Mujica tras polémica por video en redes sociales.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 05:41 p.m.
A
Ninel Conde explica video polémico sobre Aylín Mujica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Ninel Conde no se quedó callada ante el video que circula en redes en el que supuestamente le dice "panteonera" a su compañera Aylín Mujica mientras ésta recuerda a su hijo recién fallecido al tiempo que cocina un platillo en el programa de telerrealidad "Top Chef VIP 5".

      Ninel Conde aclara contexto del video polémico

      La llamada "Bombón asesino" aclaró que se trata de un video editado, ambas son parte del elenco del programa; sin embargo, aseguró que ella no se refería a Aylín cuando mencionó la palabra "panteonera".

      En el material se observa que supuestamente Ninel se refiere a Aylín como "panteonera" después de que la cubana recordara a su hijo Mauro mientras prepara un platillo especial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Te estoy escuchando desde el cielo mi amor", dice Aylín.

      Ninel arremetió sobre esta edición de video que ya está siendo retomada por algunos medios, y aclaró:

      "Vi una escena, la cual se editó de una manera que se saca de contexto una palabra que venía de otra conversación", comenzó diciendo.

      Explicación sobre el término y respeto hacia Aylín Mujica

      Precisó que la edición hace pensar que ella dijo esa expresión mientras su compañera está hablando de su hijo.

      "Está hablando de su hijito que desgraciadamente falleció, yo decía panteonera; quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y muchos menos hacia su hijo, hacia la pérdida tan terrible que está viviendo, yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación".

      Reiteró que en ese momento estaba hablando con su compañero Mauricio, con quien bromea mucho y de todos los temas.

      Puntualizó que el término de 'araña panteonera' se usa en México para hablar de alguien que viene mareado, o que se siente como fumigado.

      Afirmó que ella completó la frase, pues su compañero dijo "araña" y ella completó diciendo "panteonera", y editaron el video para que pareciera que hablaban de Aylín.

      Ninel finaliza diciendo que respeta mucho a Aylín y que jamás sería capaz de burlarse de una situación tan triste y tan dolorosa; la aclaración la dio en un video que compartió en sus redes, después de que algunos medios presentara dicho video que está dividiendo opiniones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ninel Conde explica video polémico sobre Aylín Mujica
      Ninel Conde explica video polémico sobre Aylín Mujica

      Ninel Conde explica video polémico sobre Aylín Mujica

      SLP

      El Universal

      Ninel Conde reafirma respeto por Aylín Mujica tras polémica por video en redes sociales.

      Morena propone elegir titulares de FGR y ASF por voto popular
      Morena propone elegir titulares de FGR y ASF por voto popular

      Morena propone elegir titulares de FGR y ASF por voto popular

      SLP

      El Universal

      La propuesta se basa en la reforma judicial de 2025 que estableció elección popular para jueces y magistrados.

      Marina se alista para el desfile militar del 16 de septiembre
      Marina se alista para el desfile militar del 16 de septiembre

      Marina se alista para el desfile militar del 16 de septiembre

      SLP

      El Universal

      Semar exhibirá vehículos autónomos, drones y sistemas con inteligencia artificial en el desfile.

      Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán
      Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán

      Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán

      SLP

      El Universal

      El desalojo se realizó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en un terreno con disputa de propiedad.