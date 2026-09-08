Ninel Conde explica video polémico sobre Aylín Mujica

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Ninel Conde no se quedó callada ante el video que circula en redes en el que supuestamente le dice "panteonera" a su compañera Aylín Mujica mientras ésta recuerda a su hijo recién fallecido al tiempo que cocina un platillo en el programa de telerrealidad "Top Chef VIP 5".

Ninel Conde aclara contexto del video polémico

La llamada "Bombón asesino" aclaró que se trata de un video editado, ambas son parte del elenco del programa; sin embargo, aseguró que ella no se refería a Aylín cuando mencionó la palabra "panteonera".

En el material se observa que supuestamente Ninel se refiere a Aylín como "panteonera" después de que la cubana recordara a su hijo Mauro mientras prepara un platillo especial.

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"Te estoy escuchando desde el cielo mi amor", dice Aylín.

Ninel arremetió sobre esta edición de video que ya está siendo retomada por algunos medios, y aclaró:

"Vi una escena, la cual se editó de una manera que se saca de contexto una palabra que venía de otra conversación", comenzó diciendo.

Explicación sobre el término y respeto hacia Aylín Mujica

Precisó que la edición hace pensar que ella dijo esa expresión mientras su compañera está hablando de su hijo.

"Está hablando de su hijito que desgraciadamente falleció, yo decía panteonera; quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y muchos menos hacia su hijo, hacia la pérdida tan terrible que está viviendo, yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación".

Reiteró que en ese momento estaba hablando con su compañero Mauricio, con quien bromea mucho y de todos los temas.

Puntualizó que el término de 'araña panteonera' se usa en México para hablar de alguien que viene mareado, o que se siente como fumigado.

Afirmó que ella completó la frase, pues su compañero dijo "araña" y ella completó diciendo "panteonera", y editaron el video para que pareciera que hablaban de Aylín.

Ninel finaliza diciendo que respeta mucho a Aylín y que jamás sería capaz de burlarse de una situación tan triste y tan dolorosa; la aclaración la dio en un video que compartió en sus redes, después de que algunos medios presentara dicho video que está dividiendo opiniones.