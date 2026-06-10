Revelan la tripulación de Artemis III
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NUEVA YORK.- La NASA reveló a la tripulación de su misión Artemis III el martes, el siguiente paso en el plan de la agencia espacial estadounidense para, con el tiempo, llevar astronautas a la Luna.
El anuncio se produjo dos meses después del viaje histórico de Artemis II alrededor de la Luna y que superó el récord de distancia del Apolo 13.
Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas, de la NASA, y Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, no volarán a la Luna ni aterrizarán en la superficie. En su lugar, orbitarán la Tierra mientras practican el acoplamiento de la cápsula Orion con dos módulos de alunizaje.
"A la tripulación de Artemis III, les deseamos buen viaje en el camino que tienen por delante", expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.
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Las empresas SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, compiten por entregar los módulos de alunizaje. La demostración de dos semanas está prevista para 2027. Blue Origin sufrió un revés reciente cuando su enorme cohete explotó durante una prueba de encendido de motores en la plataforma de lanzamiento en Florida, sacudiendo viviendas cercanas.
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