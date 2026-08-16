Ruge el huracán Lala en Pacífico

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Hawái.- El huracán Lala registra vientos racheados, olas y lluvia mientras amenazaba con tocar tierra en la Isla Grande de Hawai, lo que sería la primera vez que un huracán golpea la isla directamente en 155 años.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que los vientos máximos sostenidos de Lala aumentaron a 120 km/h (75 mph), convirtiéndolo en un huracán de categoría 1. Se pronosticó que la pared del ojo se movería sobre o cerca del extremo sur de la isla, azotando con sus peores vientos las laderas volcánicas a miles de metros sobre el nivel del mar.

El gobernador Josh Green dijo que "la gente debería estar refugiándose en sus casas ahora", señalando que habría precipitaciones de 5 centímetros (2 pulgadas) por hora.

Los meteorólogos indicaron que las zonas de mayor altitud de la isla, dominadas por el imponente volcán Mauna Kea, podrían recibir hasta 63.5 centímetros (25 pulgadas) de lluvia. Eso podría provocar peligrosos tramos de lodo en una zona montañosa donde la gente vive fuera de la red eléctrica en viviendas improvisadas.

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"Esta es una tormenta enorme", afirmó el gobernador, y advirtió sobre inundaciones destructivas e incluso la posibilidad de incendios forestales avivados por los fuertes vientos en toda la cadena de islas. La electricidad se interrumpió para casi el 20% de los clientes en la Isla Grande, según poweroutage.us. La Isla Grande estaba bajo una advertencia de huracán, y había advertencias de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau.

Según una investigación realizada por un científico atmosférico de la Universidad de Hawái basada en relatos periodísticos, un huracán de categoría 3 alcanzó la esquina noreste de la isla en 1871. El pronóstico más reciente prevé que Lala impacte "muy cerca del extremo sur de la Isla Grande", señaló Vanessa Almanza, meteoróloga del servicio meteorológico en Honolulu.