logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rusia ataca barco en el mar Negro; 2 muertos

Por EFE

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Rusia ataca barco en el mar Negro; 2 muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bucarest/Viena.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha responsabilizado a Rusia del ataque con drones que ha dejado dos muertos en un carguero que transportaba cereales frente a la costa de Rumanía en el mar Negro, y ha acusado a Moscú de "elegir el terror y hundir buques civiles".

      "Un terrible ataque de dos drones rusos contra un buque civil que transportaba maíz en aguas neutrales y es propiedad de Turquía. A bordo viajaban ciudadanos azerbaiyanos e indios", ha denunciado Zelenski en un mensaje en la red social X.

      En ese mensaje, ha asegurado que ya está confirmado que el capitán del barco ha muerto en el ataque.

      Los medios rumanos habían atribuido el fuego al impacto de drones y habían identificado el barco como el Royad Mammadov, con bandera de San Cristóbal y Nieves, que había partido cargado de cereales del puerto ucraniano de Izmaíl y se dirigía hacia Italia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por otra parte, al menos cinco personas han muerto y más de cincuenta han resultado heridas en un ataque ruso con bombas aéreas contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania y el alcalde de la urbe, Igor Térejov.

      El alcalde de la ciudad había informado en un primer momento de tres muertes, pero el balance se ha incrementado posteriormente al encontrar los rescatistas otros dos cuerpos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Siete muertos por inundación en mina ilegal de Chongqing
        Siete muertos por inundación en mina ilegal de Chongqing

        Siete muertos por inundación en mina ilegal de Chongqing

        SLP

        EFE

        Las autoridades iniciaron la búsqueda el sábado y detuvieron a 21 sospechosos vinculados a la minería ilegal.

        EEUU deporta a exiliado nicaragüense
        EEUU deporta a exiliado nicaragüense

        EEUU deporta a exiliado nicaragüense

        SLP

        AP

        Jeffrey Jarquín fue enviado a la prisión donde fue torturado tras protestas de 2018.

        Policía investiga ciberataques a bancos en Corea del Sur
        Policía investiga ciberataques a bancos en Corea del Sur

        Policía investiga ciberataques a bancos en Corea del Sur

        SLP

        El Universal

        La primera ministra Han Seong-sook pidió reformar la seguridad tras ataques basados en IA.

        Partido Quebequense gana elecciones y promete referéndum
        Partido Quebequense gana elecciones y promete referéndum

        Partido Quebequense gana elecciones y promete referéndum

        SLP

        AP

        Paul St-Pierre Plamondon anuncia que esperará para referéndum hasta cambio en EE.UU.