Rusia ataca barco en el mar Negro; 2 muertos

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Bucarest/Viena.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha responsabilizado a Rusia del ataque con drones que ha dejado dos muertos en un carguero que transportaba cereales frente a la costa de Rumanía en el mar Negro, y ha acusado a Moscú de "elegir el terror y hundir buques civiles".

"Un terrible ataque de dos drones rusos contra un buque civil que transportaba maíz en aguas neutrales y es propiedad de Turquía. A bordo viajaban ciudadanos azerbaiyanos e indios", ha denunciado Zelenski en un mensaje en la red social X.

En ese mensaje, ha asegurado que ya está confirmado que el capitán del barco ha muerto en el ataque.

Los medios rumanos habían atribuido el fuego al impacto de drones y habían identificado el barco como el Royad Mammadov, con bandera de San Cristóbal y Nieves, que había partido cargado de cereales del puerto ucraniano de Izmaíl y se dirigía hacia Italia.

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Por otra parte, al menos cinco personas han muerto y más de cincuenta han resultado heridas en un ataque ruso con bombas aéreas contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania y el alcalde de la urbe, Igor Térejov.

El alcalde de la ciudad había informado en un primer momento de tres muertes, pero el balance se ha incrementado posteriormente al encontrar los rescatistas otros dos cuerpos.