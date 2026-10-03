logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rusia ataca tres puentes en Kiev

Bombardeos son una nueva táctica en la campaña para afectar a la capital ucraniana

Por AP

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Rusia ataca tres puentes en Kiev
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Kiev, Ucrania.- Los ataques aéreos rusos obligaron el viernes al cierre parcial de tres puentes sobre el río Dniéper en Kiev, indicó el alcalde de la capital de Ucrania, en el último intento de Moscú por perturbar la vida en la ciudad.

      Por su parte, el máximo representante diplomático de Ucrania afirmó que las autoridades han recibido propuestas independientes para una tregua parcial con Rusia por parte de Estados Unidos, India, Turquía y Egipto. 

      Los ataques rusos que forzaron el cierre total o parcial de tres de los seis puentes viales de Kiev causaron atascos y parecieron ser una nueva táctica en la campaña del Kremlin para atormentar a los residentes en la capital. Antes, Rusia había atacado bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos, en una escalada de ataques.

      Los civiles "están soportando la peor parte de esta guerra", señaló el viernes en Ginebra el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La guerra en Ucrania es una catástrofe de derechos humanos que crece y se intensifica semana a semana, causando un dolor inimaginable a los civiles", dijo. "En toda Ucrania, la gente vive con un temor constante".

      Las fuerzas rusas perdieron el control de casi 300 kilómetros cuadrados entre marzo y septiembre, señaló el centro de estudios con sede en Washington en un reporte. Además, el ejército ruso sufrió más de 46,000 bajas en septiembre, el peor dato mensual en lo que va de año, agregó. No dijo cuántos soldados ucranianos fallaron o resultaron heridas.

      El Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 646 drones ucranianos sobre regiones rusas, la Crimea ocupada y los yeguas de Azov y Negro.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sentencia anulada a Horcasitas por video IA en Arizona
        Sentencia anulada a Horcasitas por video IA en Arizona

        Sentencia anulada a Horcasitas por video IA en Arizona

        SLP

        AP

        El video con imagen y voz de la víctima creado por IA fue clave en la anulación de la condena por homicidio.

        Corea del Norte lanza misil balístico tras tensiones fronterizas
        Corea del Norte lanza misil balístico tras tensiones fronterizas

        Corea del Norte lanza misil balístico tras tensiones fronterizas

        SLP

        AP

        Corea del Sur y Estados Unidos intensifican monitoreo ante posibles nuevos lanzamientos.

        Brote de ébola en Congo supera 4 mil muertes y genera huelgas
        Brote de ébola en Congo supera 4 mil muertes y genera huelgas

        Brote de ébola en Congo supera 4 mil muertes y genera huelgas

        SLP

        AP

        Huelgas y ataques complican la respuesta sanitaria en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

        Protestas en Mumbai: movimiento Cucaracha exige renuncia electoral
        Protestas en Mumbai: movimiento Cucaracha exige renuncia electoral

        Protestas en Mumbai: movimiento Cucaracha exige renuncia electoral

        SLP

        AP

        La policía detuvo a decenas de manifestantes en Nueva Delhi que exigían la renuncia del comisionado.