Rusia ataca tres puentes en Kiev

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Kiev, Ucrania.- Los ataques aéreos rusos obligaron el viernes al cierre parcial de tres puentes sobre el río Dniéper en Kiev, indicó el alcalde de la capital de Ucrania, en el último intento de Moscú por perturbar la vida en la ciudad.

Por su parte, el máximo representante diplomático de Ucrania afirmó que las autoridades han recibido propuestas independientes para una tregua parcial con Rusia por parte de Estados Unidos, India, Turquía y Egipto.

Los ataques rusos que forzaron el cierre total o parcial de tres de los seis puentes viales de Kiev causaron atascos y parecieron ser una nueva táctica en la campaña del Kremlin para atormentar a los residentes en la capital. Antes, Rusia había atacado bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos, en una escalada de ataques.

Los civiles "están soportando la peor parte de esta guerra", señaló el viernes en Ginebra el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

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"La guerra en Ucrania es una catástrofe de derechos humanos que crece y se intensifica semana a semana, causando un dolor inimaginable a los civiles", dijo. "En toda Ucrania, la gente vive con un temor constante".

Las fuerzas rusas perdieron el control de casi 300 kilómetros cuadrados entre marzo y septiembre, señaló el centro de estudios con sede en Washington en un reporte. Además, el ejército ruso sufrió más de 46,000 bajas en septiembre, el peor dato mensual en lo que va de año, agregó. No dijo cuántos soldados ucranianos fallaron o resultaron heridas.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 646 drones ucranianos sobre regiones rusas, la Crimea ocupada y los yeguas de Azov y Negro.