Rusia lanza bombardeo con misiles y drones en Ucrania: al menos siete muertos

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KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó otro bombardeo de misiles y drones contra zonas civiles en Ucrania que dejó al menos siete muertos, informaron funcionarios el martes, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se apresuraba a buscar más ayuda estadounidense y europea durante una visita a Noruega.

El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff, quien junto con Jared Kushner ha intentado sin éxito encauzar a Rusia y Ucrania hacia un acuerdo y poner fin a la guerra, también estaba en Oslo. Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistiría a la reunión con Zelenskyy por videoconferencia.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, también tenían previsto reunirse con Zelenskyy en la capital de Noruega.

"Estamos manteniendo todos los contactos que pueden ayudar a traer la paz", dijo Zelenskyy en una publicación en X después de llegar a Oslo. Señaló que los funcionarios reunidos en Noruega debatirán el fortalecimiento de las defensas antiaéreas de Ucrania y la producción conjunta de armas.

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Mientras tanto, el portavoz ruso Dmitry Peskov dijo a los periodistas que el Kremlin espera que pronto se pueda organizar una reunión en Rusia con los enviados de Estados Unidos, aunque no dio ninguna indicación sobre dónde o cuándo.

Dijo que las reuniones del presidente ruso, Vladímir Putin, con los enviados de Trump —que podrían producirse a partir del miércoles— serían "muy importantes", y añadió: "Apreciamos mucho los esfuerzos de mediación de los negociadores estadounidenses".

Zelenskyy habla con Rubio tras freno en apoyo de EEUU

Con el apoyo adicional de Estados Unidos a Ucrania en duda, mientras las relaciones entre Zelenskyy y Trump vuelven a deteriorarse, el líder ucraniano dijo que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encuentra de viaje por Asia.

Esa conversación se produjo después de que Zelenskyy dijera el lunes a un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses que cree que "se ha tomado alguna decisión política para ralentizar... el apoyo para nosotros".

Ucrania casi se ha quedado sin interceptores de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense que necesita para detener los misiles balísticos de Rusia, según Zelenskyy, quien ha suplicado a Washington que envíe más. Pero afirmó que el Pentágono está retrasando la entrega de misiles que otros países han comprado para Ucrania.

Zelenskyy también dijo que buscó la ayuda de Rubio para garantizar que Estados Unidos siga compartiendo inteligencia vital con Ucrania después de que Kiev no recibiera, o recibiera tarde, advertencias sobre ataques con misiles rusos en los últimos días.

Además, Zelenskyy dijo que aún estaban vigentes restricciones de velocidad sobre el uso por parte de Kiev de la versión de grado militar del servicio de internet satelital de la empresa estadounidense SpaceX, lo que obstaculiza las operaciones en el campo de batalla.

Trump también ha levantado sanciones a Rusia, una medida que Zelenskyy criticó duramente por ayudar a Putin, a continuar con la invasión a gran escala de Moscú, que cumplirá cinco años en febrero.

Zelenskyy dijo que tuvo "una conversación sustancial" con Rubio.

"Estoy agradecido por su disposición a ayudar y por su posición clara", manifestó Zelenskyy en redes sociales.

Europa está ayudando a Ucrania a evitar la rendición, dice una funcionaria

Con el ejército ruso estancado en la línea del frente, Putin intenta bombardear a Ucrania hasta someterla mientras la priva de apoyo vital de Estados Unidos, según líderes occidentales y analistas.

Los países europeos, preocupados por los planes de Rusia en el continente y que consideran a Ucrania como un baluarte contra las ambiciones de Moscú, están tratando de compensar cualquier disminución en los suministros de Estados Unidos, pero algunos recursos clave son de fabricación estadounidense.

Los países europeos y las instituciones de la Unión Europea han asignado 237.000 millones de euros (266.000 millones de dólares) para apoyar a Ucrania, en comparación con 115.000 millones de euros (129.000 millones de dólares) de Estados Unidos, según el Instituto Kiel de Alemania, que documenta la asistencia a Kiev.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, cuestionó el martes si los negociadores estadounidenses han sido intermediarios honestos en los esfuerzos de paz. Funcionarios ucranianos dicen que el gobierno de Trump ha alentado a Kiev a ceder territorio a Rusia a cambio de paz.

"Aunque los negociadores estadounidenses han estado tratando de empujar a Ucrania a rendirse durante... un año y medio ya, la razón por la que Ucrania no se ha rendido en los términos de Putin es porque Europa ha estado apoyando a Ucrania", dijo Kallas.

"Ucrania quiere la paz más que nadie porque han estado bajo este bombardeo durante ya cuatro años", dijo a los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia. "El único que no quiere la paz es Rusia".

Ataques rusos provocan apagones en casi la mitad de las regiones de Ucrania

Cuatro personas murieron y otras 27 resultaron heridas, incluidos niños, en ataques rusos con misiles y drones contra la región de Kiev durante el último día, informó la policía regional.

Tres personas murieron y seis resultaron heridas en el distrito de Obukhiv, donde se reportaron daños en almacenes, indicó la policía. En el distrito de Bucha, una mujer murió y 21 personas resultaron heridas, ocho de ellas niños, y cientos de edificios sufrieron daños, según la policía.

El martes por la mañana, tres personas murieron y cuatro resultaron heridas cuando dos vehículos se incendiaron en un ataque ruso en la autopista Kiev-Odesa, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Entre los muertos estaba el conductor de un autobús que fue alcanzado. El autobús transporta a personas desde Kiev al Cementerio Conmemorativo Militar Nacional.

El operador nacional de la red eléctrica, Ukrenergo, informó de cortes de electricidad en 12 regiones de Ucrania tras los ataques rusos.

El Ministerio ruso de Defensa dijo en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo ataques con drones contra centros logísticos, infraestructura portuaria y tres buques de carga en el puerto de Reni, en la región de Odesa. Indicó que otro buque de carga fue alcanzado en el mar cuando se dirigía a Odesa.

Mientras tanto, las defensas antiaéreas interceptaron 136 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas durante la noche, informó el Ministerio de Defensa.

Se desató un incendio en una instalación industrial no especificada en la región de Tambov como resultado del ataque, dijo el gobernador Yevgeny Pervyshov.