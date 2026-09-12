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Rusia ha perdido 500 mil soldados

Se ralentiza el avance del ejército ruso en Ucrania

Por AP

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Rusia ha perdido 500 mil soldados
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      Kiev, Ucrania.- Más de medio millón de soldados rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, afirmó el viernes un alto funcionario de defensa británico.

      El ejército ruso, que supera al país vecino en tamaño, está teniendo dificultades para avanzar en el campo de batalla. 

      Las fuerzas armadas de Rusia también han perdido una cantidad "enorme" de material militar, dijo el mariscal jefe del aire, sir Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido a reporteros. Esto incluye más de 10,000 vehículos blindados y protegidos, cerca de 3,000 sistemas de defensa antiaérea y de artillería, y más de 370 aviones y helicópteros, agregados.

      Mientras, por segundo día consecutivo, drones rusos atacaron el viernes gasolineras situadas junto a carreteras en Kiev, cuando Moscú amplía su guerra aérea en lo que, según las autoridades ucranianas, es un esfuerzo por inquietar a los civiles.

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      Los ataques alcanzaron dos gasolineras de Ukrnafta, matando a dos personas e hiriendo a seis.

      "Rusia está atacando sistemáticamente lugares donde sabe que la gente pasará su tiempo realizando su vida cotidiana, buscando maximizar las víctimas, sembrar el miedo y presionar a la sociedad ucraniana", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha.

      Pavlohrad, una ciudad del centro de Ucrania, guardó el viernes un día de luto oficial por cinco residentes fallecidos en la víspera cerca de centros comerciales atacados por drones rusos a plena luz del día.

      En la ciudad sureña de Zaporiyia, una mujer de 32 años y su hijo de 10 resultaron heridos en un ataque nocturno ruso con aviones no tripulados.

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