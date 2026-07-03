Salvaje embestida vs. Kiev mata a 21

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Kiev, Ucrania.- Rusia castigó la capital de Ucrania con drones y misiles durante 11 horas desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, en un fuerte ataque que dejó al menos 21 muertos civiles en la ciudad y decenas de heridos.

Moscú describió la andanada como una represalia por la ofensiva ucraniana contra instalaciones petroleras rusas.

Fuertes explosiones sacudieron la capital ucraniana, donde más de 50.000 personas se refugiaron en estaciones de metro luego que las autoridades emitieron alertas de ataque aéreo, informó el Metro de Kiev. Los equipos de emergencia excavaron entre los escombros de edificios de apartamentos derrumbados y calcinados durante todo el día en búsqueda de víctimas.

El Ministerio ruso de Defensa señaló que el bombardeo mortífero era una respuesta a los recientes ataques de largo alcance de Ucrania, que han causado una grave escasez de combustible y han puesto presión sobre el presidente Vladimir Putin.

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Los ataques cada vez más frecuentes de Ucrania dentro de Rusia —descritos por Zelenski como un relámpago ofensivo de 40 días— han apuntado especialmente a refinerías de petróleo, provocando una crisis de combustible que ha frustrado a los rusos, que de antemano sienten el costo económico de la guerra.

Las fuerzas de Kiev han apuntado especialmente a los suministros hacia Crimea, desencadenando la crisis de combustible en la península del mar Negro desde que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014 y asestando un golpe a la narrativa del Kremlin de que Moscú está ganando la guerra.

Autoridades ucranianas afirman que están tratando de obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, pero hasta ahora la respuesta de Moscú ha sido contraatacar.

El ataque mató a 21 personas en Kiev, según el Servicio de Emergencias del país. Se informó que más de 90 personas resultaron heridas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que fue una "noche de horror" en la capital, que antes de la guerra tenía una población de aproximadamente 3 millones de personas.

Destellos de drones y misiles al explotar iluminaron la noche, y fuertes estruendos resonaron por Kiev.

Más de 30 lugares de la ciudad registraron daños, incluidos unos 20 edificios residenciales.