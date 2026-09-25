Se recrudece la guerra en Ucrania; NU llama a la paz

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Kiev, Ucrania.- Los ataques nocturnos rusos con drones y misiles contra Ucrania dejaron al menos ocho civiles muertos, dijeron las autoridades el jueves, mientras la invasión de Moscú al país vecino, que comenzó hace cuatro años y medio, continúa pese a los renovados llamados a alcanzar un acuerdo en la Asamblea General de Naciones Unidas de esta semana.

Un ataque en la región nororiental ucraniana de Járkiv mató a seis trabajadores agrícolas e hirió a otros 12, informó el ministro del Interior, Ihor Vyhivskyi. Un operativo en la capital, Kiev, se cobró la vida de un hombre y una mujer, agregó, mientras que funcionarios del puerto de Odesa, en el sur, también informaron de un intenso bombardeo.

La guerra aérea se ha intensificado en los últimos meses. Rusia sigue golpeando a Ucrania con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción, mientras que los aviones no tripulados ucranianos de largo alcance alcanzan refinerías y empresas que forman parte de la columna vertebral de la economía rusa.

La ofensiva contra Kiev provocó daños en más de 50 emplazamientos civiles, incluyendo edificios de apartamentos, oficinas de correos, una maternidad y una planta textil, dijo Vyhivskyi, el ministro del Interior.

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El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ejército atacó durante la noche fábricas de armamento, instalaciones de telecomunicaciones y centros logísticos en Kiev y región de Odesa.

Por otra parte, funcionarios en Rusia reportaron ataques ucranianos de largo alcance, pero ofrecieron pocos detalles. Fragmentos de un dron ucraniano dañaron un edificio administrativo de una refinería de petróleo en Rostov.