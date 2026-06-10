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Se reúne León XIV con jóvenes en Barcelona

Por AP

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Se reúne León XIV con jóvenes en Barcelona
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      BARCELONA, España.- El papa León XIV alentó el martes a los jóvenes de España a perseverar en su fe, mientras presidía una reunión vespertina que destacó por su franca discusión sobre la depresión, la violencia doméstica y las relaciones familiares tóxicas.

      El pontífice, nacido en Estados Unidos, recibió una estruendosa bienvenida en el estadio olímpico de Barcelona, la segunda parada de su visita de una semana a España, que ha congregado a enormes multitudes pese al marcado carácter secular del país.

      La multitud, estimada en 40.000 personas, se estalló en vítores cuando León apareció desde las gradas en su papamóvil y dio una vuelta por el recinto. Entusiasmó a sectores del público cada vez que se detenía para bendecir a bebés o para hacer el gesto con las manos del "6-7", que ya se ha convertido en su sello.

      El acto incluyó varios guiños a la cultura catalana, entre ellos una demostración de los célebres acróbatas de torres humanas de la región, conocidos como castellers. La torre de ocho niveles arrancó un aplauso de reconocimiento del papá después de que el niño más pequeño llegó a la cima, saludó y luego descendió rápidamente.

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