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Sheinbaum recibe a familiares de 43 Ayotzinapa en Palacio Nacional

Familiares pidieron reactivar la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 05:56 p.m.
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Sheinbaum recibe a familiares de 43 Ayotzinapa en Palacio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

      Sheinbaum recibe a familiares de 43 Ayotzinapa en Palacio Nacional

      Cerca de las 15:30 horas entraron al recinto histórico sus familiares, a seis meses del último encuentro con la mandataria federal. "A las 04:00 de la tarde vemos a las madres y padres de Ayotzinapa, sí", dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este jueves.

      En la última reunión de noviembre, representantes legales y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa informaron que el gobierno federal analizaba el posible regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), particularmente de dos de sus integrantes más reconocidos: Carlos Beristáin y Ángela Buitrago.

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      Familiares exigen reactivación del GIEI y avances en investigación

      El abogado Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de un grupo de familiares, afirmó que las investigaciones continúan avanzando "con mucha lentitud", debido a lo que insistieron a la titular del ejecutivo federal la necesidad de reactivar la presencia de expertos independientes que acompañen el proceso.

      Aunque reconocieron que los avances presentados este jueves fueron "pocos", señalaron que salieron de la reunión con un compromiso.

      "Los padres volvieron a poner sobre la mesa y la respuesta de la presidenta fue que se tiene que analizar de manera seria, se va a ver con mayor responsabilidad el tema del regreso del GIEI...", expuso Vicario.

      Agregó que Claudia Sheinbaum instruyó a su equipo a establecer contacto con los integrantes del mecanismo internacional.

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