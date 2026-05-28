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Ciencia y Tecnología

App de BBVA presenta fallas y deja sin acceso a usuarios

BBVA no ha informado aún sobre el origen de la falla ni el tiempo para restablecer el servicio.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 05:55 p.m.
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App de BBVA presenta fallas y deja sin acceso a usuarios
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      CIUDAD DE MÉXICO

      , mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La aplicación de
      BBVA registró una

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      caída masiva este jueves 28 de mayo, dejando a miles de usuarios en México sin acceso a su banca móvil y servicios en línea.
      De acuerdo con el sitio Downdetector, los primeros reportes comenzaron minutos después de las 12:00 horas y alcanzaron su punto más alto alrededor de la 13:00 horas, cuando cientos de personas señalaron problemas para iniciar sesión y consultar saldos.
      Las fallas se reportaron en distintas regiones del país. Según el mapa de incidencias de Downdetector, las ciudades con mayor número de avisos fueron Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro y Xalapa, aunque también hubo reportes en otras zonas del territorio nacional.
      Al intentar acceder a la aplicación, varios clientes encontraron mensajes de error. En una prueba realizada por Tech Bit, la app mostró el aviso: "¡Lo sentimos! Por el momento el servicio no está disponible. Inténtalo más tarde".
      La interrupción ocurrió en pleno horario laboral y a unos días del cierre de mes, un periodo en el que suele aumentar la actividad bancaria por pagos, transferencias y depósitos.
      Hasta el momento, BBVA México no ha emitido un posicionamiento detallado sobre el origen de la falla ni un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

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