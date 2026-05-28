App de BBVA presenta fallas y deja sin acceso a usuarios

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CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La aplicación deregistró una

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este jueves 28 de mayo, dejando a miles de usuarios en México sin acceso a suy servicios en línea.De acuerdo con el sitio, loscomenzaron minutos después de las 12:00 horas y alcanzaron su punto más alto alrededor de la 13:00 horas, cuando cientos de personas señalarony consultar saldos.Lasse reportaron en distintas regiones del país. Según el mapa de incidencias de, las ciudades con mayor número de avisos fueron, Guadalajara, Mérida, Querétaro y Xalapa, aunque también hubo reportes en otras zonas del territorio nacional.Al intentar acceder a la aplicación, varios clientes encontraron. En una prueba realizada por, la app mostró el aviso: "¡Lo sentimos! Por el momento el servicio no está disponible. Inténtalo más tarde".La interrupción ocurrió en plenoy a unos días del, un periodo en el que suele aumentar lapor pagos, transferencias y depósitos.Hasta el momento,México no ha emitido un posicionamiento detallado sobre el origen de la falla ni un tiempo estimado para eldel servicio.