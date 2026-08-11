Seis muertos en ataque hutíes a barco en Bab el-Mandeb

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Seis personas murieron por ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb, informaron las autoridades yemeníes.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y otras partes del Oriente Medio.

Cuatro tripulantes y dos combatientes aliados muertos, dice Yemen

Seis personas murieron el martes por hutíes que dispararon misiles contra un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb, dijeron las autoridades yemeníes.

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La guardia costera de Yemen indicó que los muertos incluían a cuatro tripulantes y dos miembros de las Fuerzas de Resistencia Nacional aliadas al gobierno. Los hutíes dispararon tres misiles balísticos contra el buque comercial yemení, según el Ministerio de Transporte del gobierno reconocido internacionalmente.

Son las primeras muertes conocidas por ataques hutíes contra el transporte marítimo frente a Yemen en el más reciente episodio de combates en el país árabe.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Irán, se ha renovado la atención sobre el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb en el extremo sur de Yemen, que es una ruta alternativa para que Arabia Saudí envíe su petróleo.

El ataque contra el buque se produjo en medio de asaltos hutíes contra la ciudad portuaria de Mokha, en la costa del Mar Rojo y controlada por el gobierno yemení con respaldo internacional, y otras zonas del país. Decenas de soldados gubernamentales y civiles han muerto en ataques desde la semana pasada, según el ejército yemení.

Los ataques se produjeron como parte de una escalada reciente de los hutíes contra las fuerzas gubernamentales en Yemen y contra instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení reconocido, así como contra el transporte marítimo del reino en el Mar Rojo.

Los ataques hutíes podrían reavivar la guerra civil de Yemen tras una tregua de 2022, y abrir un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio.

Mohammed Abdul-Salam, el principal negociador y portavoz de los hutíes, acusó a Arabia Saudí en una publicación en redes sociales de aprovechar el alto el fuego para endurecer un bloqueo aéreo y marítimo que impuso en 2015.

Dijo que los hutíes están abiertos a negociaciones, pero que cualquier acuerdo debe incluir el levantamiento del bloqueo.

Ministro iraní reitera las exigencias de Teherán

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo a periodistas que el país había "asombrado al mundo entero" en la guerra contra Estados Unidos e Israel, al demostrar "que es una potencia dura e invencible".

Irán se ha negado a ceder en sus exigencias de que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, levante las sanciones y cumpla otras condiciones antes de que Teherán considere reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán cerró el estrecho después de que Israel y Estados Unidos atacaran el país el 28 de febrero. Los ataques a la vía marítima clave —por la que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— y la incertidumbre sobre su futuro han mantenido los precios de la energía como un foco central de la política de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo el lunes, en un intercambio con periodistas en la Oficina Oval, que el bloqueo del estrecho por parte de la Marina estadounidense está impidiendo que Irán venda su petróleo en el mercado internacional, una medida que, en la práctica, está asfixiando la economía iraní.

"Sí, pueden causar problemas", dijo Trump, "pero están quebrados".

Ministro paquistaní regresa a Irán con la esperanza de aliviar tensiones

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajó el martes a Teherán para reuniones con el ministro iraní de Exteriores y otros funcionarios.

La visita de Naqvi tenía como objetivo alentar a Irán a reanudar las negociaciones con Estados Unidos bajo un acuerdo de paz provisional mediado por Pakistán en junio, dijeron dos funcionarios. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, publicó fotos de su reunión con Naqvi en su canal privado de Telegram.

Es su sexto viaje a Irán como parte de los esfuerzos diplomáticos de Pakistán para aliviar las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

—Munir Ahmed en Islamabad

Israel es criticado en reunión de la ONU por la violencia en Cisjordania

Cinco naciones europeas del Consejo de Seguridad de la ONU convocaron una reunión el martes, mientras la nueva embajadora británica ante el organismo, Sarah MacIntosh, condenó la escalada de violencia en toda Cisjordania, calificando de "espantosos" los ataques de colonos contra aldeas palestinas, algunos junto a soldados israelíes.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, denunció que la anexión israelí del territorio palestino ya está "en marcha, brutal e implacablemente". Instó a una acción internacional para trazar un camino hacia la autodeterminación palestina y la "libertad".

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, respondió diciendo: "Israel condena toda violencia contra israelíes y palestinos" y "no tolera el extremismo: lo enfrentamos".

Danon aseguró que los "ataques extremistas" de israelíes están disminuyendo y acusó a los miembros del consejo de ignorar los ataques "en aumento" de palestinos.

Derrocado dictador sirio es condenado a muerte en ausencia

En Siria, una corte condenó a muerte al exdictador Bashar Assad y a su hermano menor por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto de 14 años que dejó alrededor de medio millón de muertos.

Assad y su hermano Maher, que huyeron a Rusia después de que insurgentes marcharan hacia Damasco en diciembre de 2024, fueron condenados en ausencia en el Cuarto Tribunal Penal de la capital siria.