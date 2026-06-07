Seis policías heridos al intentar desbloqueo
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La Paz, Bolivia.- La Policía de Bolivia reportó este sábado que seis agentes antidisturbios resultaron heridos, cuatro de ellos por disparos, durante un intento de desbloqueo que terminó con el repliegue de policías y militares en una carretera del este del país tomada por grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
"Se tiene seis servidores públicos policiales que han sido lesionados, cuatro de ellos por impacto de proyectil de arma de fuego", informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.
El jefe policial precisó que el caso más grave corresponde a un agente que recibió el impacto de un proyectil en la cabeza, el cual atravesó su casco de seguridad y que, por la gravedad de las lesiones, ingresó a "terapia intensiva".
Los otros tres policías recibieron impactos de bala en las piernas, mientras que otros dos fueron alcanzados por pedradas que los manifestantes les arrojaron al rostro y al hombro, respectivamente, agregó Gómez.
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El jefe policial también indicó que cinco personas fueron arrestadas por participar en la movilización y que la Policía aún espera un "informe final" para establecer si también hay heridos entre los manifestantes.
La Policía, el Ejército y algunos activistas realizaron esta madrugada una acción conjunta en San Julián, población situada a 117 kilómetros al noreste de Santa Cruz, sobre la vía que conecta con Beni y el occidente del país.
La operación, en la que se usaron gases lacrimógenos, logró liberar la ruta por unos momentos, pero poco después los manifestantes se reagruparon y reforzaron los puntos de bloqueo, lo que derivó en un enfrentamiento con la Policía que se extendió por más de cuatro horas.
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