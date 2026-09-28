Ataques rusos con drones causan muertos y heridos en Ucrania

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El bombardeo ruso ininterrumpido contra objetivos en Ucrania mató al menos a siete personas e hirió a más de 80, informaron autoridades el lunes.

Las fuerzas de Moscú bombardearon edificios de apartamentos, oficinas, gasolineras, centros de datos y un edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en el centro de Kiev, entre otros objetivos.

Los incesantes ataques rusos con drones contra ciudades y pueblos buscan desgastar la resistencia de Ucrania y paralizar la economía ucraniana.

Los ataques se produjeron tras una semana de esfuerzos diplomáticos en Naciones Unidas para impulsar negociaciones que pongan fin a la invasión de Moscú, que comenzó hace 4 años y medio.

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El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el lunes que las posibilidades de lograr avances rápidos para forjar un acuerdo de paz eran escasas tras recientes ataques ucranianos, incluidos algunos durante las recientes elecciones parlamentarias en Rusia.

"Ucrania tendrá que pagar un precio por las acciones que han tenido lugar en los últimos meses", dijo Peskov a los periodistas. "Eso está ocurriendo ahora mismo."

Ataques rusos dejan muertos y heridos en toda Ucrania

Los ataques rusos con drones en la región de Kiev mataron a cuatro personas e hirieron a ocho, de acuerdo con autoridades.

Una mujer murió en un ataque ruso contra el distrito Shevchenkivskyi de Kiev el lunes por la tarde, señaló la administración militar de la ciudad de Kiev. El ataque impactó la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, el más reciente hito cultural de la capital en resultar dañado.

Algunos empleados escaparon del edificio en llamas trepando desde las ventanas por las escaleras de los bomberos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que los rusos estaban llevando a cabo una campaña de "puro terror" contra la población civil.

"El terror continúa", subrayó a los periodistas en el lugar del ataque contra la academia. "Desde hace más de una semana Rusia ha seguido atacando Kiev, alterando la vida normal en la ciudad y destruyendo edificios".

Las fuerzas rusas también alcanzaron una empresa farmacéutica y gasolineras en Kiev.

Un dron impactó un centro de oficinas en el centro de Dnipro durante el horario laboral del lunes, matando a tres personas e hiriendo al menos a 18, afirmaron las autoridades locales.

El alcalde Ihor Terekhov manifestó que un ataque ruso contra un edificio de apartamentos de nueve pisos en la ciudad nororiental de Járkiv hirió a 43 personas, incluidos 11 niños.

Treinta civiles resultaron heridos en ataques rusos contra Zaporiyia, aseveraron las autoridades, y otro ataque ruso dañó un edificio de apartamentos de varios pisos en Odesa, hiriendo a tres personas, según Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional de Odesa.

Viacheslav Chaus, jefe de la administración militar regional, dijo que cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, resultaron heridas cuando un dron ruso impactó una zona residencial en la región norteña ucraniana de Cherníhiv la noche del domingo.

El Ministerio ruso de Defensa confirmó que sus fuerzas atacaron dos centros de datos en Kiev, así como gasolineras en la capital ucraniana. También fue impactado un centro de distribución del servicio postal Nova Poshta en la ciudad sureña de Odesa, indicó.

El ejército ruso también atacó un buque de carga en el mar Negro y otro en el puerto ucraniano de Chornomorsk, señaló el Ministerio. Los ataques buscan frenar las exportaciones de grano de Ucrania, aunque también podrían provocar escasez de alimentos en países que dependen de las importaciones ucranianas.

Los ataques aéreos rusos golpean con regularidad zonas civiles. Moscú sostiene que sólo apunta a sitios vinculados con el ámbito militar.

Ejército ucraniano dice que ha avanzado en línea del frente oriental

Las posiciones en el campo de batalla han cambiado poco desde el año pasado, en parte porque los enjambres de drones restringen severamente los movimientos de tropas, pero las fuerzas de Kiev lanzaron una ofensiva reciente, con el nombre en clave Operación Vivaldi, en una parte de la línea del frente de 1.250 kilómetros (800 millas).

El Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania indicó el lunes que habían recuperado otros 51 kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas) que estaban en control de los rusos, lo que eleva el total a 176 kilómetros cuadrados (68 millas cuadradas) desde que la ofensiva comenzó hace varios meses.

El cuerpo detalló que, para abrir brecha en las defensas rusas, convirtió transportes blindados de personal BTR-60 de la era soviética en vehículos kamikaze que hicieron estallar las fortificaciones rusas más sólidas. La operación también ha utilizado robots terrestres para atacar posiciones rusas.

Los avances reivindicados se produjeron en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que el ejército ruso, de mayor tamaño, ha intentado conquistar en vano.

Las autoridades rusas no han hecho declaraciones sobre la afirmación ucraniana.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, afirmó que las tropas rusas se apoderaron de las aldeas de Novovodiane, en la región de Donetsk, y Ulanove, en la región norteña de Sumy.

No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones.

Ucrania ataca objetivos en el suroeste de Rusia

Zelenskyy dijo que ataques de largo alcance en territorio ruso alcanzaron dos plantas de defensa en las regiones de Tula y Voronezh y instalaciones petroleras en la región de Krasnodar, todas en el sur y el oeste de Rusia.

Drones ucranianos de largo alcance han atacado depósitos de combustible y plantas industriales en el interior de Rusia, que son un pilar de la economía de Moscú y de su esfuerzo bélico.

Funcionarios locales de emergencias informaron el lunes que ataques ucranianos con drones durante la noche provocaron incendios en tres instalaciones de infraestructura en la región rusa de Krasnodar, sin identificar los lugares.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 254 drones ucranianos durante la noche.