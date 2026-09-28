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Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

La designación fortalece la capacitación de religiosos y laicos en la arquidiócesis de San Luis Potosí.

Por Martín Rodríguez

Septiembre 28, 2026 03:53 p.m.
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Juan Jesús Priego/Foto: Pulso

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      El exrector del Colegio Pontificio Mexicano en Roma, Juan Jesús Priego Rivera, fue designado por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe como titular de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis potosina.

      El anterior titular de la dimensión de educación era el presbítero José Antonio Martínez Ortiz.

      Se trata del área responsable de la formación continua de los sacerdotes, la capacitación al personal y las actualizaciones formativas y educativas de religiosos y laicos.

      La Dimensión de Cultura, por su parte, es la responsable de las manifestaciones de la cultura y el arte relacionados con la actividad religiosa.

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      Priego Rivera desempeñó cargos como párroco titular y, con la llegada de la hora arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero, desempeñó el cargo de vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

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