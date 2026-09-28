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Hallan cuerpo de mujer asesinada en Ekurhuleni, Sudáfrica

La policía detuvo a un hombre de 36 años vinculado con el asesinato y continúa las investigaciones.

Por AP

Septiembre 28, 2026 04:01 p.m.
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Hallan cuerpo de mujer asesinada en Ekurhuleni, Sudáfrica
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      El cuerpo de otra mujer asesinada fue hallado en Sudáfrica, informó la policía el lunes, con lo que sube a 11 la cifra de víctimas en medio de temores de que se trata de un asesino en serie.

      Hallazgo de cuerpos en Ekurhuleni y contexto regional

      El cuerpo fue hallado en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se han encontrado los restos de otras mujeres desde julio. Los homicidios también han generado indignación en Sudáfrica, que registra altas tasas de feminicidio y de delitos violentos contra mujeres y niños.

      La víctima más reciente fue descubierta en Springs, que forma parte de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona el domingo, declaró la fuerza pública.

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      Investigación policial y detenciones relacionadas

      La policía comenzó a investigar después de que en julio y agosto se encontraran los cuerpos de tres mujeres a una distancia de unos 7 kilómetros (4,3 millas) entre sí dentro del municipio de Ekurhuleni.

      El hallazgo de seis cuerpos en 10 días en Ekurhuleni este mes incrementó los temores sobre un asesino o asesinos en serie.

      El descubrimiento más reciente se produjo un día después de que se encontrara cerca del municipio de Tembisa otro cuerpo de una mujer que parecía haber sido asesinada violentamente.

      La policía difundió pocos detalles sobre el décimo cuerpo, que fue hallado temprano el sábado, y no ha identificado a la víctima.

      Según la policía, un sospechoso de 36 años fue detenido en relación con el asesinato y debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Tembisa el martes.

      Se alega que, tras el homicidio, el sospechoso huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, que está a casi 400 kilómetros (unos 245 millas) del lugar donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Fue arrestado la noche del sábado, el mismo día en que se encontró el cuerpo de la mujer.

      La semana pasada, dos mujeres comparecieron ante el tribunal en relación con el asesinato de una de las mujeres cuyos cuerpos han sido descubiertos en los alrededores de Ekurhuleni desde julio. Deben volver a comparecer ante el tribunal el 1 de octubre.

       

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