Sigue investigación sobre peste en Rusia

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Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud manifestó el sábado que aún no sabe qué provocó la muerte de una trabajadora de un laboratorio de Rusia que se centra en la peste y otras enfermedades.

El organismo citó informes iniciales no confirmados que indican peste neumónica, una enfermedad que se transmite de persona a persona y provoca una forma grave de neumonía, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo.

La OMS, en su primer boletín completo de Noticias sobre brotes de enfermedades desde que se detectó el caso a principios de este mes, pidió que se continuara la investigación.

Según indicó, las autoridades sanitarias rusas habían realizado más de 5.500 pruebas y no encontraron evidencia de microorganismos patógenos peligrosos.

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"Se requiere información clínica, epidemiológica y de laboratorio adicional, incluida la confirmación del diagnóstico de la trabajadora de laboratorio fallecida, para aumentar la confianza en la evaluación", indicó la Organización Mundial de la Salud.

La OMS siguió refiriéndose a "un supuesto segundo caso" que, en explicaciones enviadas por correo electrónico a The Associated Press, anteriormente atribuyó a dos medios sensacionalistas de Reino Unido y Serbia que citaron informes no especificados en Rusia. Rusia ha negado que existe ese segundo caso.