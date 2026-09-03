Sin veredicto aún en caso de madre asesina
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Los miembros del jurado en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy dijeron por segunda vez que no pueden ponerse de acuerdo en un veredicto sobre si es penalmente responsable del asesinato de sus tres hijos, pero el juez les pidió que sigan intentándolo.
Clancy dirigió una mirada inexpresiva al jurado mientras el juez William Sullivan le explicaba a la sala que los miembros del jurado estaban en un punto muerto en su quinto día de deliberaciones.
Clancy, exenfermera obstétrica, no niega haber estrangulado a sus tres hijos en su casa en 2023. Pero su abogado sostiene que una psicosis posparto la llevó a actuar así. La fiscalía afirma que ella sabía lo que estaba haciendo.
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