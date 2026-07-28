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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segunda hija María

La pareja posó en Málaga, donde Cynthia lució su pancita y Carlos concluyó su gira musical.

Por El Universal

Julio 28, 2026 01:51 p.m.
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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segunda hija María
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      Cynthia Rodríguez ya lució su segundo embarazo por primera vez en un evento público, junto a su esposo, el cantante Carlos Rivera, y lo hizo en Marbella, Málaga, el momento generó olas de ternura en redes sociales, donde las Riveristas halagaron las fotografías.


      Hace unos días la pareja anunció la noticia de que se convertirían por segunda vez en padres, ya que debutaron en 2023 con el nacimiento de León, ahora esperan la llegada de su hija María, así lo anunció la pareja que llegó al altar en 2022 en una ceremonia íntima en España.

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      El cantante recién concluyó su gira por aquellas tierras, donde tiene gran número de fans, y donde lo acompañó a unos conciertos su esposa Cynthia.
      El anuncio de la llegada de su segundo bebé fue emotivo con una imagen en la que aparecen las manos de Carlos, Cynthia y León.
      "Dios nos ha vuelto a bendecir...Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte... MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León", se lee en el anuncio que suma más de 800 mil "me gusta".
      -----Cynthia Rodríguez y sus fotos con María
      Cynthia Rodríguez aprovechó la belleza de Málaga para tomarse unas fotos luciendo su pancita de embarazo, también posó junto a su esposo Carlos Rivera, quien fue premiado con el Global Gift Humanitarian Award en reconocimiento a su generosidad, su firme compromiso con diferentes causas sociales y su constante labor humanitaria.
      Mirándose de frente y luciendo una sonrisa, es como posaron Cynthia y Carlos, la exconductora de "Venga la Alegría" lució un vestido largo color uva que marcó su segundo embarazo.
      Rodríguez acarició su vientre y presumió su pancita escribiendo:
      "María y mamá".
      Desde España, Carlos confesó que estaban muy felices con la llegada de su segundo bebé, y que ya morían de ganas por conocer a María.

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