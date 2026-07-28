Cronología de irregularidades en el caso UNAM

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Ayer lunes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas por aspirantes en el primer examen de ingreso virtual, quienes analizarán el procedimiento y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el cual ha generado desconfianza entre la comunidad estudiantil por el resultado atípico registrado.

Durante la instalación, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias y sostuvo que todas las opciones están sobre la mesa para solucionar las inconformidades de los aspirantes derivadas de las presuntas irregularidades reportadas en el proceso.

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En ese contexto, ¿cuándo fue que la Universidad Nacional comenzó a tener sospecha de la posible comisión de prácticas fraudulentas durante el examen de admisión?-----UNAM presenta denuncia penal por irregularidadesEl pasado 6 de julio, la UNAM presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes por presuntas prácticas fraudulentas detectadas durante la aplicación del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, con el objetivo de investigar y sancionar a personas y empresas que habrían engañado a familias y aspirantes mediante la venta de supuestos servicios para garantizar resultados en el examen.A través de un comunicado, informó que en la segunda jornada de aplicación de la evaluación participaron 158 mil 712 aspirantes, quienes en su mayoría realizaron la prueba sin contratiempos.Sin embargo, indicó que identificó acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas conductas que podrían constituir delitos relacionados con esquemas fraudulentos dirigidos a quienes buscan ingresar a alguna de sus licenciaturas.------Uso de IA en examen virtual de admisión a licenciaturasLos días posteriores, la controversia por las presuntas anomalías e irregularidades detectadas por el uso de Inteligencia Artificial (IA) durante el primer examen virtual de ingreso a la licenciatura se intensificó, luego de que especialistas advirtieron por el drástico incremento de las puntuaciones y alertaron por la posible comisión de prácticas indeseables.Derivado de ello, el 21 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó la integración de una comisión técnica y la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.En ese sentido, explicó que la comisión iba a estar integrada por expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarían los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.Detalló que el objetivo del documento era contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes. Además, enfatizó que dicho estudio atendería todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, el cual iba a ser llevado a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimizaran el proceso de selección.-----UNAM suspende inscripciónFue hasta el 24 de julio que la Máxima Casa de Estudios suspendió, de forma provisional, la entrega de documentos y la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 de las alumnas y los alumnos de primer ingreso a todas sus licenciaturas.La UNAM argumentó que dicha medida iba a durar hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, presentará sus observaciones y recomendaciones.Agregó que el propósito de dicha medida era garantizar la certeza de las y los aspirantes que aplicaron el examen de admisión, así como la actuación institucional con base en la Legislación Universitaria."La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica", declaró.