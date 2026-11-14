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SpaceX lanza su misión decimoquinta de Starship

Aunque tuvo que desviar el propulsor a aguas del Golfo de México

Por EFE

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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SpaceX lanza su misión decimoquinta de Starship
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      Washington.- SpaceX lanzó con éxito este viernes su decimoquinta misión de prueba de Starship, aunque tuvo que desviar el cohete propulsor Super Heavy a aguas del golfo de México en lugar de intentar recuperarlo con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en Starbase, en el sur de Texas.

      La compañía aeroespacial del magnate tecnológico Elon Musk informó en su cuenta de X que el Super Heavy había sido "desviado hacia un amerizaje en alta mar en el golfo" sin ofrecer de momento más detalles.

      El objetivo de esta misión era intentar recuperar por primera vez mediante brazos mecánicos tanto el propulsor como la nave Starship, que tiene previsto retornar a la tierra hoy tras desplegar 26 satélites V3 de la red Starlink y completar unas 14 órbitas.

      "Durante su recorrido, la nave alcanzará una velocidad máxima de 17,600 millas por hora, casi 23 veces la velocidad del sonido", explicó Dan Huot, representante de SpaceX a medios locales.

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      La compañía tenía previsto que Starship permaneciera unas 22 horas en órbita desplegando los V3 antes de intentar su regreso a la Tierra este sábado.

      Por su parte, el portavoz de SpaceX Jesse Anderson aseguró que, pese al desvío del propulsor Super Heavy hacia el golfo de México, la nave continuaba funcionando a pleno rendimiento.

      El lanzamiento se produce además en un momento de cambio político en Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano, Greg Abbott, en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

      Hinojosa ha prometido mayor escrutinio sobre las grandes tecnológicas y afirmó durante la campaña que Texas puede mantener una buena relación con Musk, pero "bajo nuestras condiciones".

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