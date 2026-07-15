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OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca

El llamado incluye hoteles, guías y comercios para legitimar la voz contra la paraestatal.

Por Huasteca Hoy

Julio 15, 2026 06:47 p.m.
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OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca
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      El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) pide la intervención de los empresarios turísticos para que adopten una postura contra el fracking.

      OIM solicita apoyo empresarial contra fracking

      En el texto que enviaron a los empresarios turísticos, Juan Felipe Cisneros Sánchez refirió que tanto los que se dedican a la promoción y turismo en la región conocen la naturaleza y ecología de la zona y que tanto ellos como los indígenas deben trabajar de la mano en contra del fracking.

      Alianza entre empresarios turísticos e indígenas

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      Advierte que a través de una sola voz, las empresas, los hoteles, guías y comercios dedicados al turismo pueden legitimar la voz en contra de la paraestatal y su Plan Estratégico 2025.

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