OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca

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El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) pide la intervención de los empresarios turísticos para que adopten una postura contra el fracking.

OIM solicita apoyo empresarial contra fracking

En el texto que enviaron a los empresarios turísticos, Juan Felipe Cisneros Sánchez refirió que tanto los que se dedican a la promoción y turismo en la región conocen la naturaleza y ecología de la zona y que tanto ellos como los indígenas deben trabajar de la mano en contra del fracking.

Alianza entre empresarios turísticos e indígenas

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Advierte que a través de una sola voz, las empresas, los hoteles, guías y comercios dedicados al turismo pueden legitimar la voz en contra de la paraestatal y su Plan Estratégico 2025.