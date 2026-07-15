OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca
El llamado incluye hoteles, guías y comercios para legitimar la voz contra la paraestatal.
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El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) pide la intervención de los empresarios turísticos para que adopten una postura contra el fracking.
OIM solicita apoyo empresarial contra fracking
En el texto que enviaron a los empresarios turísticos, Juan Felipe Cisneros Sánchez refirió que tanto los que se dedican a la promoción y turismo en la región conocen la naturaleza y ecología de la zona y que tanto ellos como los indígenas deben trabajar de la mano en contra del fracking.
Alianza entre empresarios turísticos e indígenas
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Advierte que a través de una sola voz, las empresas, los hoteles, guías y comercios dedicados al turismo pueden legitimar la voz en contra de la paraestatal y su Plan Estratégico 2025.
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