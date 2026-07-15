Cabildo de Valles pone obstáculos a fracking

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El Cabildo de Valles acordó no aprobar el uso de suelo para la práctica del fracking.

Acciones de la autoridad

Ramón Ortiz Loredo, director de Planeación del Ayuntamiento, dijo que el cuerpo de Gobierno negó la posibilidad de que se acceda al cambio de uso de suelo, con lo que ninguna autoridad ni la paraestatal podrían operar en la localidad.

¿Cómo ocurrió la decisión del Cabildo?

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Con esta medida, "el municipio está actuando frente a posibles obras, construcciones e infraestructura vinculadas directamente con la fractura hidráulica", de acuerdo con Ortiz Loredo.

Valles era uno de los municipios que no había pronunciado postura sobre la posibilidad de que se practique la fractura hidráulica en la Huasteca.