Mazda pierde control y choca frente a Plaza Citadina

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Salida de camino registrada la tarde de este martes sobre la avenida Salvador Nava Martínez, frente a Plaza Citadina, dejó únicamente daños materiales.

Choque por alcance y maniobra evasiva

El percance fue reportado minutos antes de las 18:00 horas en los carriles centrales de la vialidad, con dirección hacia la glorieta de la Bandera.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, previamente se había registrado un choque por alcance entre dos vehículos, el cual ocasionó daños menores y redujo momentáneamente la circulación.

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Detalles del accidente y acciones oficiales

Al aproximarse a ese incidente, el conductor de un automóvil Mazda realizó una maniobra hacia su derecha para evitar impactarse con las unidades involucradas. Sin embargo, perdió el control del vehículo, salió de los carriles centrales, descendió al desnivel y terminó chocando contra la guarnición del carril de incorporación a la lateral, a la altura de la calle Jesús Goytortúa.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad.

Elementos de Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente, además de coordinar las maniobras para el retiro del vehículo y restablecer la circulación en la zona.