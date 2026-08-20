Sube a 319 la cifra de muertos por terremoto en Colombia

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BOGOTÁ, Colombia.- La cifra de víctimas mortales producto del terremoto de magnitud 7,4 se elevó a 319, reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La estatal informó además que los heridos se situaron en 4.469, los desaparecidos en 260, los rescatados en 364 y los damnificados en 272.830.

Los destrozos causados por el sismo afectaron a 476 municipios de 15 departamentos, mientras que las viviendas destruidas aumentaron a 30.803, las averiadas a 151.995 y los edificios colapsados fueron 302.

Se registraron daños en 349 centros de salud, 3.513 centros educativos y 4.994 centros comunitarios, además de afectaciones en 450 vías, 110 acueductos, 70 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

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El presidente, Abelardo de la Espriella, aseguró en un mensaje público la noche del miércoles que la prioridad en este momento de su gobierno es "encontrar con vida a las personas desaparecidas, atender a los heridos y garantizar la protección y ayuda a cada familia colombiana que se ha visto afectada por esta tragedia".

Le dijo a las víctimas de esta tragedia que "no están solos" y que su gobierno "no va a bajar la guardia" y seguirá trabajando de "día y noche" en las zonas afectadas "hasta atender a cada comunidad afectada y avanzar con firmeza hacia la reconstrucción de la patria".