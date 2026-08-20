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Matan a balazos a conductor de transporte público en Periférico Norte

El operador recibió al menos cuatro impactos mientras hacía base; autoridades investigan si se trató de un asalto o un ataque directo

Por El Universal

Agosto 20, 2026 12:22 p.m.
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Matan a balazos a conductor de transporte público en Periférico Norte
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Un conductor de transporte público murió tras ser atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su unidad sobre Periférico Norte, en la zona limítrofe entre el municipio de Naucalpan, Estado de México, y la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

      El ataque ocurrió sobre la lateral del Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de la colonia Periodista, en la zona de Sotelo, cerca de los límites con Naucalpan y del antiguo Toreo de Cuatro Caminos.

      De acuerdo con los primeros reportes, el operador se encontraba haciendo base debajo del puente de la avenida Parque Chapultepec, en la colonia El Parque, cuando fue agredido directamente con un arma de fuego.

      El conductor recibió al menos cuatro impactos de bala y quedó sin vida en el interior de la unidad. La agresión provocó una intensa movilización de policías y servicios de emergencia de ambas entidades.

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      Las autoridades acordonaron la zona para permitir las labores de los servicios periciales y el levantamiento del cuerpo, mientras se iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables.

      Aunque inicialmente se reportó que la agresión estaría relacionada con un presunto asalto a bordo del transporte público, las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones si se trató de un robo o de un ataque directo.

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