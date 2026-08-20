México enfrentará a Colombia en amistoso tras el Mundial de 2026

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Bogotá, 20 de agosto (EFE).- La Selección Mexicana enfrentará a Colombia el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, como parte de una serie de partidos amistosos que el combinado sudamericano disputará en Estados Unidos.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó este jueves que el horario del encuentro todavía está por definirse. Para Colombia será su primer partido después de la Copa Mundial de 2026.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece ampliamente al conjunto colombiano, que derrotó 4-0 a México el 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas, durante una gira internacional.

Después de enfrentar al Tri, Colombia se medirá con Paraguay el 2 de octubre, a las 19:00 horas de Colombia, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

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El último partido entre colombianos y paraguayos se disputó el 25 de marzo de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde empataron 2-2 en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

La selección colombiana concluirá su gira el 6 de octubre ante Perú, en el nuevo estadio del Inter Miami, en Florida. El encuentro comenzará a las 18:45 horas locales.

Colombia y Perú se enfrentaron por última vez el 6 de junio de 2025 en Barranquilla, en otro partido de las eliminatorias mundialistas que terminó sin goles.

Los tres encuentros formarán parte de la ventana internacional de la FIFA programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. EFE