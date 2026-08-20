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Muere mujer tras incendio de auto provocado por choque en García

La revolvedora habría sufrido una falla mecánica antes de impactar a tres vehículos; un adolescente resultó herido

Por El Universal

Agosto 20, 2026 12:28 p.m.
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Muere mujer tras incendio de auto provocado por choque en García
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      MONTERREY, NL.- Una mujer murió luego de quedar dentro de un automóvil que se incendió tras ser impactado por una revolvedora que, de manera preliminar, habría presentado una falla mecánica en el municipio de García, Nuevo León.

      El siniestro se reportó en el cruce de Paseo de los Leones y Cumbres Élite Premier, en los límites con Monterrey.

      El accidente ocurrió cuando el camión tipo revolvedora impactó a tres vehículos particulares. Tras la colisión, la unidad de carga y un automóvil Mercedes-Benz comenzaron a incendiarse y fueron consumidos en su totalidad.

      En el interior del vehículo particular, rescatistas localizaron a una mujer sin signos vitales, identificada como Monserrat Elizondo de León.

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      Protección Civil de Monterrey informó que inicialmente no fue posible determinar si la víctima era la conductora o viajaba como pasajera.

      En el automóvil también fue atendido un joven de 16 años de edad, identificado como René, quien presentó crisis de ansiedad, policontusiones, quemaduras de primer grado en el rostro, heridas superficiales en el antebrazo derecho y quemaduras de primer y segundo grado en la extremidad inferior izquierda.

      El joven fue atendido inicialmente por personal de Protección Civil de García y posteriormente trasladado al Hospital Muguerza Cumbres para recibir atención médica.

      Los ocupantes de los otros vehículos involucrados no presentaron lesiones que pusieran en riesgo su vida.

      De acuerdo con el reporte de Protección Civil, la revolvedora habría presentado una falla mecánica antes de impactar a los tres vehículos particulares.

      La dependencia no precisó qué tipo de desperfecto habría sufrido la unidad, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las causas del accidente.

      El conductor de la revolvedora abandonó el sitio después del percance y no fue posible obtener sus datos generales.

      Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de García y Protección Civil de Nuevo León, además de Bomberos de Nuevo León y Tránsito de García, quienes atendieron el incendio y auxiliaron a las personas involucradas.

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