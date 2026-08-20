Del Pixel 11 a las alertas al FBI: la IA sacude la semana tecnológica

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Bogotá, 20 de agosto.- La inteligencia artificial dominó las principales noticias tecnológicas de la semana en América, con nuevos dispositivos, herramientas dirigidas a adolescentes, restricciones ambientales y un caso judicial originado por amenazas detectadas en ChatGPT.

Google presenta el Pixel 11 con inteligencia artificial

Google presentó su nueva generación de teléfonos Pixel 11, equipada con funciones de inteligencia artificial y un sistema de notificaciones luminosas.

La herramienta Gemini Intelligence puede interpretar el contexto del usuario, obtener información de aplicaciones como Gmail, mensajes y calendario, y mostrar datos relevantes de manera proactiva.

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La versión Pro incorpora una cámara trasera triple, integrada por un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 48 megapíxeles con cinco aumentos.

El modelo estándar incluye un Super Zoom de hasta 30 aumentos, mientras que la función HiLight utiliza indicadores LED alrededor del flash para emitir notificaciones luminosas de distintos colores.

OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes

OpenAI anunció el lanzamiento global de ChatGPT for Teens, una modalidad que limita automáticamente determinadas conversaciones y ofrece controles parentales para proteger a los usuarios jóvenes.

De acuerdo con la compañía, esta versión conserva las capacidades generales de ChatGPT, pero incorpora medidas especiales para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar ideas con mayores protecciones.

El sistema restringirá conversaciones de alto riesgo relacionadas con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito o gráfico. En ciertos casos, también podrá enviar alertas a los adultos que hayan activado los controles parentales y las notificaciones.

Meta rechaza acusaciones por adicción

Los abogados de Meta rechazaron las acusaciones formuladas por 29 estados de Estados Unidos, que señalan a la compañía de haber buscado deliberadamente generar adicción entre niños y adolescentes mediante Facebook e Instagram.

El juicio, desarrollado en California, representa uno de los mayores desafíos legales para la empresa por los presuntos daños físicos y emocionales provocados entre usuarios jóvenes.

Meta defendió las medidas aplicadas para proteger a los menores y bloquear cuentas de personas que no cumplen con la edad mínima. La compañía aseguró que durante los últimos tres meses eliminó 600 mil cuentas relacionadas con usuarios menores de 13 años y citó datos propios sobre el impacto de sus plataformas en el bienestar de los adolescentes.

Pensilvania limita los centros de datos de IA

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó una orden ejecutiva que establece "límites estrictos" para los centros de datos de inteligencia artificial, ante las preocupaciones por su elevado consumo de agua y energía.

Una encuesta de Gallup publicada en mayo indicó que el 71 por ciento de los estadounidenses se opone a la construcción de estos centros.

La medida impone requisitos relacionados con la asequibilidad energética, participación comunitaria, desarrollo económico y laboral, transparencia y protección ambiental. También concede a los municipios una mayor capacidad para decidir sobre los proyectos que se desarrollen en sus comunidades.

Amenazas en ChatGPT derivan en condena

Una corte de Estados Unidos condenó a un hombre de Florida que utilizó ChatGPT mientras planeaba el asesinato de su exnovia, luego de que OpenAI alertara al FBI sobre las amenazas realizadas por el usuario, según documentos judiciales.

Darren Zhou, exanalista financiero de Goldman Sachs, llegó a un acuerdo de culpabilidad en Palm Beach por amenazar de muerte o con causar lesiones a Rachel Eden Wachterman.

La investigación comenzó después de que OpenAI emitiera una advertencia de emergencia por las amenazas reiteradas del usuario contra la mujer y su familia.

Stripe compra OpenRouter

La empresa de pagos digitales Stripe anunció la adquisición de OpenRouter, compañía especializada en conectar y canalizar modelos de inteligencia artificial para facilitar su uso por parte de otras empresas.

La operación fue valorada por The New York Times en 7 mil 500 millones de dólares.

Stripe proporciona infraestructura a desarrolladores de inteligencia artificial y ofrece herramientas para optimizar métodos de pago, tasas de autorización y sistemas de prevención del fraude.

La plataforma de OpenRouter, utilizada por compañías como Nvidia y Zoom, permite dirigir cada solicitud al modelo más adecuado de acuerdo con factores como la complejidad de la tarea, el precio, la velocidad y la fiabilidad. EFE