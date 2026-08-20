logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rauw Alejandro habría sido papá por primera vez

El cantante puertorriqueño habría mantenido en secreto el embarazo de su pareja

Por El Universal

Agosto 20, 2026 12:25 p.m.
A
Rauw Alejandro habría sido papá por primera vez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Rauw Alejandro habría comenzado una nueva etapa en su vida personal al convertirse en papá por primera vez.

      De acuerdo con el periodista español Álex Rodríguez, del programa ¡Siéntese quien pueda!, el cantante puertorriqueño, de 33 años, y su equipo habrían intentado mantener el embarazo en reserva. Sin embargo, la información finalmente trascendió.

      La identidad de la madre del bebé tampoco ha sido revelada. Según el periodista, se trata de una joven universitaria de origen puertorriqueño a quien Rauw habría conocido después de terminar su relación con la cantante española Rosalía.

      La joven viviría actualmente con el intérprete en Nueva York, donde estudia una licenciatura y estaría próxima a concluir sus estudios. La relación llevaría alrededor de dos años y sería formal, pues ella habría acompañado al reguetonero durante algunas de sus giras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Él me dicen que está muy enamorado. Son bastante discretos", comentó Rodríguez.

      El periodista también señaló que Raúl Alejandro estaría feliz con la llegada de su retoño y que estaría asumiendo con entusiasmo su nueva faceta como padre.

      Tras su separación de Rosalía en julio de 2023, con quien estuvo comprometido y llegó a planear su boda, el cantante comenzó a mantener más reservado lo relacionado con su vida personal.

      Durante su relación con la intérprete española, Rauw habló sobre su deseo de formar una familia y aseguró: "Yo quiero un par de hijos".

      En aquella ocasión, agregó que tener hijos también dependería de sus compromisos y agendas profesionales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rauw Alejandro habría sido papá por primera vez
      Rauw Alejandro habría sido papá por primera vez

      Rauw Alejandro habría sido papá por primera vez

      SLP

      El Universal

      El cantante puertorriqueño habría mantenido en secreto el embarazo de su pareja

      SSC busca camioneta tras denuncia de Vanessa Huppenkothen
      SSC busca camioneta tras denuncia de Vanessa Huppenkothen

      SSC busca camioneta tras denuncia de Vanessa Huppenkothen

      SLP

      El Universal

      La conductora difundió un video en el que presuntamente era seguida por varias personas en calles de CDMX

      Vecinos temían a expareja de Hayden Panettiere
      Vecinos temían a expareja de Hayden Panettiere

      Vecinos temían a expareja de Hayden Panettiere

      SLP

      El Universal

      Hickerson fue vetado del edificio tras varios incidentes

      Huppenkothen denuncia agresión en Viaducto CDMX
      Huppenkothen denuncia agresión en Viaducto CDMX

      Huppenkothen denuncia agresión en Viaducto CDMX

      SLP

      El Universal

      Vanessa Huppenkothen eliminó el video tras compartir su experiencia y confirmó estar a salvo en casa.