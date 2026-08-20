Rauw Alejandro habría sido papá por primera vez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Rauw Alejandro habría comenzado una nueva etapa en su vida personal al convertirse en papá por primera vez.

De acuerdo con el periodista español Álex Rodríguez, del programa ¡Siéntese quien pueda!, el cantante puertorriqueño, de 33 años, y su equipo habrían intentado mantener el embarazo en reserva. Sin embargo, la información finalmente trascendió.

La identidad de la madre del bebé tampoco ha sido revelada. Según el periodista, se trata de una joven universitaria de origen puertorriqueño a quien Rauw habría conocido después de terminar su relación con la cantante española Rosalía.

La joven viviría actualmente con el intérprete en Nueva York, donde estudia una licenciatura y estaría próxima a concluir sus estudios. La relación llevaría alrededor de dos años y sería formal, pues ella habría acompañado al reguetonero durante algunas de sus giras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Él me dicen que está muy enamorado. Son bastante discretos", comentó Rodríguez.

El periodista también señaló que Raúl Alejandro estaría feliz con la llegada de su retoño y que estaría asumiendo con entusiasmo su nueva faceta como padre.

Tras su separación de Rosalía en julio de 2023, con quien estuvo comprometido y llegó a planear su boda, el cantante comenzó a mantener más reservado lo relacionado con su vida personal.

Durante su relación con la intérprete española, Rauw habló sobre su deseo de formar una familia y aseguró: "Yo quiero un par de hijos".

En aquella ocasión, agregó que tener hijos también dependería de sus compromisos y agendas profesionales.