Suben a 15 los muertos en avalancha en Nepal

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Katmandú, Nepal.- Los equipos de rescate descubrieron ocho cadáveres en el campamento base del monte Himlung en Nepal el jueves, lo que eleva a 15 el número total de muertos tras una avalancha ocurrida el domingo debido a las malas condiciones climatológicas.

La Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, que encabeza la búsqueda, dijo que los rescatistas excavaron en la nieve en el monte Himlung y hallaron ocho cuerpos en tiendas de campaña en el campo base, donde una persona sigue desaparecida.

"Debido a los continuos peligros en la montaña, los trabajos de recuperación han concluido temporalmente", indicó la asociación. "Podría haber nuevos esfuerzos cuando las condiciones lo permitan".

Aprovechando el buen tiempo, guías de montaña experimentados de la asociación trabajaron durante la semana para excavar en la nieve que cubría el campamento base.

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Localizaron a otros 10 escaleras mecánicas que formaban parte del grupo en el Himlung, un pico de 7,126 metros en el centro-norte de Nepal, donde están ocho de las 14 cumbres más altas del mundo, incluido el monte Everest. La avalancha está considerada uno de los peores desastres en la historia del montañismo en Nepal.