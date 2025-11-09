logo pulso
Sudaneses huyen hacia campamentos

Por AP

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Sudaneses huyen hacia campamentos

El Cairo, Egipto.- Decenas de miles de sudaneses han huido a campamentos superpoblados para escapar de las atrocidades reportadas por una fuerza paramilitar desde que capturó a el-Fasher en la región occidental de Darfur, informó un grupo de ayuda el sábado, y el jefe de derechos humanos de la ONU advirtió que muchos otros aún están atrapados.

Aquellos que llegan a refugiarse en Tawila, a unos 70 kilómetros (43 millas) de el-Fasher, se encuentran varados en una zona árida con apenas suficientes tiendas de campaña, muchas de ellas improvisadas con lonas y sábanas remendadas, según un video publicado por el grupo Campamentos de Desplazados Internos y Refugiados de Sudán. Muestra a niños corriendo por el área mientras algunos adultos llevan una gran olla de comida, con la esperanza de que sea suficiente para alimentar a las crecientes multitudes de desplazados.

Desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el-Fasher del ejército rival el 26 de octubre, más de 16.200 personas han huido a los campamentos en Tawila, declaró Adam Rojal, portavoz del grupo de ayuda. 

Rechazan reforma laboral

SLP

EFE

Decenas de millas protestaron en Portugal por la iniciativa

UPS y FedEx no usan los MD-11

SLP

AP

Dejan de utilizar aviones del tipo que se estrelló en Kentucky

Árbol de Navidad llega a Manhattan

SLP

AP

SLP

AP

Muertos en Gaza llegan a 69,169

SLP

AP

Mientras, Israel y Hamás continúan intercambio de cuerpos