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Sujeto se atrinchera en un banco en California

Por AP

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto se atrinchera en un banco en California
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      BAKERSFIELD, California.- Un hombre se atrincheró en un edificio bancario en la ciudad de Bakersfield, en el sur de California, con un número desconocido de personas, informó la policía.

      La policía, respondió a una llamada por una amenaza de bomba, llegó alrededor de la 1 de la tarde a un edificio bancario en el centro de Bakersfield, declaró el sargento Eric Celedon, del Departamento de Policía de Bakersfield.

      El Ayuntamiento y otros edificios fueron puestos de confinamiento, incluida la sede de la policía.

      "Estamos en el lugar del edificio del Chase Bank en Chester Avenue y 17th Street por una amenaza de bomba confirmada", publicó el departamento de policía en X. "Por favor, manténganse fuera del área del centro. Se han implementado cierres de calles y permanecerán en vigor hasta nuevo aviso".

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      Alrededor de una docena de autos patrulla estaban en el lugar junto con un vehículo táctico y varios equipos de respuesta a emergencias.

      Jacob Davidson, un youtuber que realiza transmisiones en vivo, estaba a una cuadra del banco, cuando empezó a recibir llamadas de sus suscriptores.

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        AP

        La policía de Bakersfield implementó cierres de calles y confinamientos en edificios cercanos al banco.