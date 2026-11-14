Suspenden vuelos en todo EU

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Washington.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo.

El aviso de la agencia (FAA por sus siglas en inglés) indica que la suspensión se imponía "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que hay un problema de comunicación que afecta a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo que dirigen los aviones entre aeropuertos en todo el país. Añadió que técnicos de la FAA están investigando.

Esta es la primera suspensión a nivel nacional desde enero de 2023, cuando falló un sistema informático clave de la agencia. Antes de eso, la última vez había sido después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que es sólo una interrupción de telecomunicaciones".

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)", explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

La suspensión de los despegues aéreos en los aeropuertos de Estados Unidos ha provocado este viernes más de 10,000 retrasos y unos 1,700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

Los aeropuertos más afectados son el de Chicago (436 cancelaciones), el Dallas-Fort Worth (417), el de Denver (392), el de Atlanta (384) y el de Charlotte (374).

Otros de los aeropuertos con más retrasos de vuelos programados son los de JFK y LaGuardia, en Nueva York, con 199 y 228 retrasos, respectivamente, además de Boston (189), Orlando (199) o San Francisco (249).

El gobierno estadounidense ha estado trabajando para modernizar la tecnología obsoleta de la que depende los controladores de tráfico aéreo desde que el Congreso aprobó el año pasado 12,500 millones de dólares para el proyecto. Se han reemplazado viejos cables de cobre por líneas de fibra óptica y los antiguos sistemas de radio se están reemplazando gradualmente en aeropuertos de todo el país.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó el viernes por la noche que los vuelos de salida podría reanudarse sin problema.