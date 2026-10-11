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"Taiwán no renunciará a su libertad"

Por AP

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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"Taiwán no renunciará a su libertad"
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      Taipéi, Taiwán.- El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo que Taiwán valora la paz, pero no renunciará a su libertad, en un discurso con motivo del Día Nacional de la isla el sábado, mientras el territorio sigue siendo una fuente de tensiones entre Estados Unidos y China.

      El discurso de Lai generó críticas de Beijing, que lo acusó de ignorar los hechos y engañar a la opinión pública.

      Taiwán se ha enfrentado a una creciente presión militar y política por parte de China, que considera a la democracia insular como una provincia separatista que debe ser recuperada por la fuerza si fuese necesario. En septiembre, durante su visita a Washington, el presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que esperaba que Washington se adhiriera a "la posición correcta de oponerse a la ´independencia de Taiwán´".

      Lai señaló que Beijing ha ejercido presión en un intento de cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán y que la "determinación" de la isla no se limita únicamente a su propia supervivencia frente a la "expansión autoritaria". Se trata también de si la comunidad internacional todavía cree que la fuerza no puede prevalecer sobre las normas mantenidas.

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      Lai señaló que el aumento de la inversión en defensa de Taiwán busca disuadir la guerra, no provocarla.

      El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Zhang Han, criticó a Lai por lo que calificó como aferrarse obstinadamente a una mentalidad de "independencia de Taiwán" en su discurso, según la agencia noticiosa oficial china Xinhua.

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